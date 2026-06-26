Χανιά: Στη φυλακή ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 43χρονο Σκοπιανό που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Μετά την απολογία του, ο 43χρονος, που ενοικίαζε το σπίτι της άτυχης 45χρονης, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε καταθέσει στους αστυνομικούς προανακριτικά, κατά την ομολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε με μπουκάλι την Σταυρούλα, την κάρφωσε με μαχαίρι δυο φορές στην καρδιά και τελικά την αποτελείωσε, χτυπώντας την με ένα κούτσουρο στο κεφάλι. «Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και την χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως, δεν είχε χάσει εντελώς τις αισθήσεις της. Φώναζε βοήθεια. Πήρα ένα μαχαίρι και την μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα», είπε προανακριτικά.

Ο ίδιος, με κυνικό τρόπο, έχει περιγράψει ότι μετά το έγκλημα, πραγματοποίησε βιντεοκλήση με την σύζυγό του, η οποία διαμείνει στη Γαύδο, ενώ αφού την έθαψε σε ένα λάκκο στο χωράφι λίγα μέτρα από το ματωμένο διαμέρισμα, πήρε γλυκά και πήγε επίσκεψη σε έναν φίλο του…

Όλο αυτό το διάστημα, από τις 30 Μαΐου, όταν και χάθηκαν τα ίχνη της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο δράστης έπαιζε θέατρο και μάλιστα προσπαθούσε να εμπλέξει εμμέσως τον αδελφό της 45χρονης, ενώ επικοινωνούσε μαζί του θέλοντας να τον ξεγελάσει.

Τον αποδοκίμασαν έξω από τα δικαστήρια

Ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων στις 11 το πρωί της Παρασκευής (26/6), προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας, της απάτης με υπολογιστή, του ενταφιασμού χωρίς άδεια και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την άφιξη του στα δικαστήρια Χανίων, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο 43χρονος αποδοκιμάστηκε από άτομα που βρισκόταν στο σημείο και τον αποκάλεσαν «κάθαρμα».

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Με πληροφορίες από Πατρίς, flashnews.gr, zarpanews.gr