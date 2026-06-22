Δολοφονία στα Χανιά: Το τηλεφώνημα-«θέατρο» του δράστη στον αδελφό της Σταυρούλας και οι προκλητικές δηλώσεις της συζύγου του

Για 22 συνεχόμενες ημέρες ο 43χρονος δράστης της στυγερής δολοφονίας στα Χανιά με θύμα τη Σταυρούλα Λεβεντάκη έκανε ότι περνούσε από τα χέρια του ώστε να αποπροσανατολίσει τις αρχές, αλλά και τους ανθρώπους του θύματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 30 Μαϊου όταν και χάθηκαν τα ίχνη της Λεβεντάκη, καθώς την είχε σκοτώσει και θάψει σε χωράφι, εκείνος εμφανιζόταν ανήσυχος, προσπαθούσε να εμπλέξει εμμέσως τον αδελφό της, ενώ επικοινωνούσε μαζί του θέλοντας να ξεγελάσει και αυτόν.

Ο 43χρονος συνέχισε τη ζωή του κανονικά. Σημειώνεται πως ο αδελφός του θύματος Γιάννης Λεβεντάκης νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μέχρι τις αρχές του μήνα και δεν είχε επικοινωνήσει με την αδελφή του.

Το φως της δημοσιότητας είδε μία τηλεφωνική συνομιλία-σοκ ανάμεσα στον δράστης και τον αδελφό της άτυχης Σταυρούλας. Στο τηλεφώνημα, ο 43χρονος προσποιείται ότι δεν γνωρίζει τίποτα και προσπαθεί να πείσει τον Γιάννη Λεβεντάκη, ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για την τύχη της 45χρονης.

Η συνομιλία:

Δράστης : Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μία ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει: «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε».

: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μία ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει: «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε». Αδελφός : Όλοι αυτό θέλουμε, αλλά σου ξαναλέω, συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.

: Όλοι αυτό θέλουμε, αλλά σου ξαναλέω, συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις. Δράστης : Όχι (…), όχι… μιλάμε. Μιλάμε, Παναγία μου, έτσι; Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε.

: Όχι (…), όχι… μιλάμε. Μιλάμε, Παναγία μου, έτσι; Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε. Αδελφός : Ναι.

: Ναι. Δράστης : Ό,τι νεότερο (…), χτύπα ρε φίλε… Να ηρεμήσουμε, δε με νοιάζει… Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω , τι να σου πω.

: Ό,τι νεότερο (…), χτύπα ρε φίλε… Να ηρεμήσουμε, δε με νοιάζει… Είμαστε κι , τι να σου πω. Αδελφός : Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε, εγώ τι να λέω;

: Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε, εγώ τι να λέω; Δράστης: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψέ με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουνε μπροστά μου. Να μου πούνε: «Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε», δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μία ήσυχη ζωή. Την υγειά μου θέλω.

Εξαπέλυε εμμέσως κατηγορίες εις βάρος του αδελφού της Σταυρούλας

Ταυτόχρονα ο καθ’ ομολογίαν δράστης προσπαθούσε να «δείξει» τον αδελφό της 45χρονης ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση της γυναίκας, αναφέροντας όπου μπορούσε – και στα ΜΜΕ – ότι τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές, τσακώνονταν και διαφωνούσαν για τα περιουσιακά τους. Μάλιστα, δεν είχε διστάσει να πει ότι δεχόταν απειλές από τον Γιάννη Λεβεντάκη «για να μην μιλήσει για το θύμα».

Δράστης : Κινδυνεύει η ζωή μου από τον αδελφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί χτες μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου μετά από τρεις ώρες, ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

: Κινδυνεύει η ζωή μου και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί χτες μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου μετά από τρεις ώρες, ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και να μην πω τίποτα. Δημοσιογράφος : Ποιος σας απειλεί;

: Ποιος σας απειλεί; Δράστης: Ο αδελφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω. Ήρθαν στο σπίτι. Ήξεραν ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα μπήκε μες στο σπίτι με όπλο με κουκούλες. “Δεν θα σου κάνω τίποτα απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη”.

Προκαλεί η σύζυγος του δράστη – «Βρωμούσε και ζωντανή η Σταυρούλα»

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά την ομολογία του δράστη, η σύζυγός του τόνισε ότι ο 43χρονος είναι αθώος και μίλησε με πολύ απαξιωτικά λόγια για το θύμα.

«Να του πω αγάπη μου δεν έχεις κάτι να κρύψεις. Έχεις μπλέξει. Σε έχουν μπλέξει. Και πρέπει να μιλήσεις. όχι να τον πιέσω. Τον ξέρω. Ποιος είναι ο άντρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από χτες. Και τον ξέρουν όλοι τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Και αυτό πρέπει να βγει. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Και θα ψαχτεί, να είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα φανεί. Για τον άνθρωπό μου εγώ, η οικογένειά μας, όλοι που τον λατρεύουμε και μας λατρεύει».

«Δεν είχε ούτε σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε περνά από το μυαλό μας, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε είχε δείξει τέτοιες ενδείξεις. Για ποιο λόγο τον κατηγορούν; Δεν είχε κίνητρο, δεν είχε συμφέρον. Εμείς 2,5 χρόνια αποδεδειγμένα αυτά. Θα φανούν αυτά. Έχουμε βγάλει άδειες να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, θα φεύγαμε από εκεί. Έχουμε όνειρα, έχουμε σχέδια, έχουμε τα πάντα» πρόσθεσε.

«Είναι πλεκτάνη – Ο άντρας μου είναι αθώος»

«Είναι μια πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχθεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άντρας μου είναι αθώος. Τον υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι. Όλα τα Χανιά μπορείτε να ρωτήσετε, όλη την εταιρεία που δουλεύουν 60 άτομα, που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλει να φανεί. Κι αν είναι αυτός, ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ότι κάναμε το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ο άντρας μου.

Κρύβονται άλλοι από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα και ανθρώπους. Αυτά θα τα πουν αυτοί που θα τα βρουν. Αλλά θέλω να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Γιατί εγώ τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση. Εμείς τον Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε το σπίτι μας, που περιμέναμε 20 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί για να το φτιάξουμε και να μπούμε μέσα. Εμένα ο άντρας μου δεν είχε λόγους να κάνει τέτοια πράγματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα «γιατί ο σύζυγός της ομολόγησε» και εάν της έδωσε κάποια εξήγηση, η γυναίκα απάντησε: «Γιατί κινδύνευε η ζωή του. Το είπε. Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτός, άμα του πούνε ότι κινδυνεύει η ζωή του, ή εγώ, ή η αδελφή του ή η κόρη μας, δίνει τη ζωή του για εμάς. Είναι 100%, 1.000%, 1.000.000% (ότι τον απειλούσαν), αυτό ακριβώς που σου λέω. Ακριβώς αυτό. Δεν είχαμε μιλήσει, γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Του το παίρνανε, δεν τον αφήναν να μιλήσει. Χάλια ήταν, πολύ χάλια. Και πολύ τρομαγμένος. Και είπε: “Φοβάμαι για τη ζωή μου“. Και θα το πάρει όλο πάνω του, είμαι σίγουρη. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να του έχουν πει, «αν δεν το πάρεις εσύ πάνω σου θα το πάρει η οικογένειά σου. Και αυτός για μας πάντα δίνει τη ζωή του. Το ξέρουμε αυτό».

«Ήταν περίεργη γυναίκα η Σταυρούλα – Βρωμούσε και ζωντανή»»

Αρνητική εντύπωση πάντως προκαλεί η αναφορά της συζύγου στη Σταυρούλα, την οποία αποκαλεί “περίεργη”, ότι δεν ήταν απόλυτα «στα καλά της», ενώ μιλώντας για το σενάριο που θέλει τον σύντροφό της να έχει ερωτική σχέση ή ερωτικό ενδιαφέρον για το θύμα, τονίζει εντελώς απαξιωτικά πως «βρωμούσε και ζωντανή».

«Τη θυμάμαι. Αφού ερχόταν και έκανε τσεκ στο σπίτι. Ήταν μία περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήταν 100% (στα καλά της). Ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της. Στους λογαριασμούς μας ήμασταν τυπικοί, όλα αυτά θα αποδειχθούν. Ούτε μέρα, ούτε στιγμή δεν αργήσαμε να της πληρώνουμε τα ενοίκιά της, τα νερά της τα ρεύματά της, ότι μας έλεγε. Στο όνομά μας. Το σπίτι πεντακάθαρο, περιποιημένο. Είμαστε δύο άνθρωποι σε τόσο μεγάλο σπίτι, που της το είχαμε πει κιόλας: “Εντάξει δεν το χρειαζόμαστε αλλά αφού θέλεις να το νοικιάσεις ολόκληρο το παίρνουμε”. Τι να κάνουμε; Εμείς έτσι κι αλλιώς άλλο ένα συμβόλαιο θέλαμε. Τρία χρόνια ήμασταν, άλλα τρία θέλαμε και μετά της λέω έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε, πάμε στο δικό μας. Δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε εδώ.

Εγώ με τον άντρα μου δεν είχα καθόλου κακή σχέση, είμαστε άριστα. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Και που λείπω το καλοκαίρι και όλα αυτά, αλλά εμείς μιλούσαμε δέκα φορές τη μέρα στο τηλέφωνο. Ο άντρας μου είχε κάνει εφαρμογή και έβλεπα ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το κινητό του. Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτό; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή… όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή; Βρωμούσε και ζωντανή, να το πω στα ίσια. Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία, που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Επειδή κι εγώ είμαι μακριά κι αυτός είναι μακριά 5 μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ@@@… δεν θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό, όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν τον πήρα τηλέφωνο και να μη μου απαντήσει» είπε ακόμη η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Τις σοκαριστικές συνθήκες θανάτου της Σταυρούλα επιβεβαιώνει η ιατροδικαστική έκθεση

Τη σοκαριστική ομολογία του δράστη για τον βασανιστικό τρόπο θανάτου της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη επιβεβαιώνει η ιατροδικαστική έκθεση, με τις Αρχές πλέον να εστιάζουν στα ακριβή κίνητρα του στυγερού εγκλήματος.

Σε κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλων όργανο, οφείλεται ο θάνατος της 45χρονης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο ιατροδικαστής, Σταμάτης Μπελιβάνης. «Έπειτα από την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής, η σορός της 45χρονης βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, λόγω του ενταφιασμού της πριν από 20 ημέρες, οπότε και προσδιορίζεται η ημέρα θανάτου της άτυχης γυναίκας, κάτι που δυσκόλεψε αρκετά το έργο της ιατροδικαστικής εξέτασης».

Παράλληλα, εκτός των χτυπημάτων στο κεφάλι, ο κ. Μπελιβάνης τόνισε, ότι «υπήρχαν χτυπήματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή μαστική χώρα, ωστόσο ήταν απολύτως επιφανειακά». Περαιτέρω δείγματα που έχουν παρθεί από διάφορα σημεία της σωρού πρόκειται να σταλούν για ανάλυση, ενώ αναμένονται και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα δώσουν περαιτέρω φως στην υπόθεση.