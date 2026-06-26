Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Διασώστες απεγκλώβισαν ζωντανή μια γυναίκα μέσα από τα ερείπια – Βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης έρχεται στο φως από τη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τα καταστροφικά χτυπήματα μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δραματική διάσωση

Στην περιοχή Λα Γκουάιρα, μία από τις ζώνες που επλήγησαν περισσότερο από τις δονήσεις, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή την Γκρασιέλα Μόρα κάτω από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε, αναφέρει το BBC.

Η γυναίκα διασώθηκε φέροντας τραύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σπασμένου δακτύλου, ωστόσο η φίλη της, με την οποία βρισκόταν μαζί την ώρα του σεισμού, δεν στάθηκε εξίσου τυχερή και έχασε τη ζωή της.

#SUCESOS | Equipos de rescate lograron sacar con vida a la señora Graciela Mora, conocida cariñosamente como “Chelita”, quien residía en el piso 8 del edificio Perla Mar, en La Guaira. La sobreviviente fue localizada y evacuada entre los escombros durante las labores de búsqueda.… pic.twitter.com/NZlZAjFdSB — freddyzur (@freddyzur) June 25, 2026



Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, η Μόρα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε εγκλωβισμένη.

«Κρατούσα το χέρι της φίλης μου ενώ περιμέναμε να μας διασώσουν, για να μην χρειαστεί να πεθάνει μόνη της», δήλωσε.

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται καθώς πολλοί πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια και ο αριθμός των αγνοουμένων είναι μεγάλος.