Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Διασώστες απεγκλώβισαν ζωντανή μια γυναίκα μέσα από τα ερείπια – Βίντεο

Μια γυναίκα, η Γκρασιέλα Μόρα, διασώθηκε ζωντανή από τα ερείπια στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, έπειτα από καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Η διάσωσή της έρχεται εν μέσω μιας αυξανόμενης τραγωδίας, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού αγνοουμένων.

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Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα γυναίκα διάσωση βίντεο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης έρχεται στο φως από τη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τα καταστροφικά χτυπήματα μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
  • Στην περιοχή Λα Γκουάιρα, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή την Γκρασιέλα Μόρα κάτω από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε. Η φίλη της, με την οποία βρισκόταν μαζί, έχασε τη ζωή της.
  • Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί, ενώ πολλοί πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια.

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Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης έρχεται στο φως από τη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τα καταστροφικά χτυπήματα μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

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Η δραματική διάσωση

Στην περιοχή Λα Γκουάιρα, μία από τις ζώνες που επλήγησαν περισσότερο από τις δονήσεις, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή την Γκρασιέλα Μόρα κάτω από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε, αναφέρει το BBC.

Η γυναίκα διασώθηκε φέροντας τραύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σπασμένου δακτύλου, ωστόσο η φίλη της, με την οποία βρισκόταν μαζί την ώρα του σεισμού, δεν στάθηκε εξίσου τυχερή και έχασε τη ζωή της.

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Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, η Μόρα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε εγκλωβισμένη.

«Κρατούσα το χέρι της φίλης μου ενώ περιμέναμε να μας διασώσουν, για να μην χρειαστεί να πεθάνει μόνη της», δήλωσε.

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται καθώς πολλοί πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια και ο αριθμός των αγνοουμένων είναι μεγάλος.

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