Κίνα: Μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου και συνετρίβη στο έδαφος – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε το απόγευμα της Παρασκευής στον ουρανοξύστη CITIC Tower, τον ψηλότερο του Πεκίνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και την εκκένωση του κτιρίου. Το αεροσκάφος, τύπου B-12PP, παρεξέκλινε της πορείας του ενώ ετοιμαζόταν για προσγείωση, με αποτέλεσμα να διαλυθεί μετά την πρόσκρουση στον 109ώροφο ουρανοξύστη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων ή των τραυματιών, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε το απόγευμα της Παρασκευής στον ουρανοξύστη CITIC Tower, τον ψηλότερο του Πεκίνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και την εκκένωση του κτιρίου.
  • Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο για αεροσκάφος τύπου B-12PP, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Shifosi και παρεξέκλινε της προκαθορισμένης πορείας του.
  • Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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Ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε το απόγευμα της Παρασκευής στον ουρανοξύστη CITIC Tower, τον ψηλότερο του Πεκίνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και την εκκένωση του κτιρίου, σύμφωνα με την Sun.

Το αεροσκάφος χτύπησε τον 109ώροφο ουρανοξύστη, γνωστό και ως China Zun, περίπου στις 18:00 τοπική ώρα. Από την πρόσκρουση έσπασαν τουλάχιστον δύο παράθυρα, ενώ το αεροσκάφος διαλύθηκε και τα συντρίμμια του έπεσαν στο έδαφος.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κομμάτια του αεροσκάφους να πέφτουν από μεγάλο ύψος, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται από το σημείο όπου κατέληξαν τα συντρίμμια, στη βάση του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων ή των τραυματιών.

Το αεροσκάφος έχασε την πορεία του

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο για αεροσκάφος τύπου B-12PP, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Shifosi περίπου μισή ώρα νωρίτερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος, ο οποίος πετούσε μόνος του, ετοιμαζόταν να επιστρέψει για προσγείωση περίπου στις 17:40, όταν το αεροσκάφος παρεξέκλινε της προκαθορισμένης πορείας του.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης έδειξαν ότι το σήμα χάθηκε στην περιοχή της East Fifth Ring Road του Πεκίνου, λίγο πριν χαθεί κάθε επικοινωνία με το αεροσκάφος.

Ο ψηλότερος ουρανοξύστης του Πεκίνου

Ο CITIC Tower, που βρίσκεται στην επιχειρηματική συνοικία Chaoyang, έχει ύψος περίπου 528 μέτρα και αποτελεί το ψηλότερο κτίριο της κινεζικής πρωτεύουσας.

Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Τμήμα του αεροσκάφος, Πηγή: Χ
Τμήμα του αεροσκάφος, Πηγή: Χ
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