Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 38 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις σε ένα 24ωρο – Ελικόπτερο απογείωσε η Ρουμανία κοντά στα σύνορα

Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 38, ενώ νέα επίθεση με drones κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία οδήγησε σε αεροπορικό συναγερμό και απογείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου από τις ρουμανικές αρχές. Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια Οδησσού, με αναφορές για θύματα και ζημιές σε διάφορες ουκρανικές περιφέρειες.

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Διεθνή Νέα

Οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Συνεργεία διάσωσης και πυρόσβεσης επιχειρούν στο σημείο. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζιας)
Οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Συνεργεία διάσωσης και πυρόσβεσης επιχειρούν στο σημείο. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζιας)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο.
  • Νέα επιδρομή με drones κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία οδήγησε τις αρχές της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ στην ενεργοποίηση αεροπορικού συναγερμού και στην απογείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου.
  • Ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια Ισμαήλ της Οδησσού, αφήνοντας οικισμούς χωρίς ηλεκτροδότηση, καθώς οι επιθέσεις κατά πολιτικών και ενεργειακών υποδομών συνεχίζονται.

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, ενώ νέα επιδρομή με drones κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία οδήγησε τις αρχές της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ στην ενεργοποίηση αεροπορικού συναγερμού και στην απογείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, η νέα ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, κοντά στον ποταμό που αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο χωρών, ανάγκασε τις ρουμανικές αρχές να απογειώσουν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα ελικόπτερο για την παρακολούθηση εναέριων στόχων.

Ο αεροπορικός συναγερμός έληξε στις 04:23 τοπική ώρα, με το υπουργείο να διευκρινίζει ότι δεν σημειώθηκε καμία μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου.

Το περιστατικό σημειώνεται περίπου έναν μήνα μετά την πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, προκαλώντας την καταδίκη του Βουκουρεστίου και του ΝΑΤΟ.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στην Οδησσό

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια Ισμαήλ της Οδησσού.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ δήλωσε ότι υπέστη ζημιές ενεργειακή εγκατάσταση, με αποτέλεσμα αρκετοί οικισμοί να μείνουν προσωρινά χωρίς ηλεκτροδότηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα στην περιοχή, αναφέρει η Kyiv Independent.

Απολογισμός των επιθέσεων ανά περιφέρεια

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Στον αριθμό των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά πολίτες που τραυματίστηκαν σε πρωινό πλήγμα εναντίον της ομώνυμης πόλης.

Στην περιφέρεια Χερσώνα, 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Παράλληλα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο, δύο άνδρες ηλικίας 58 και 62 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση.

Τέλος, στην περιφέρεια Σούμι, δύο γυναίκες ηλικίας 32 και 45 ετών τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ρωσικά drones.

Οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και χωριών συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για συστηματικά πλήγματα κατά πολιτικών και ενεργειακών υποδομών, την ώρα που οι μάχες στο μέτωπο παραμένουν ιδιαίτερα σφοδρές.

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