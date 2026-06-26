Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 38 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις σε ένα 24ωρο – Ελικόπτερο απογείωσε η Ρουμανία κοντά στα σύνορα

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, ενώ νέα επιδρομή με drones κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία οδήγησε τις αρχές της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ στην ενεργοποίηση αεροπορικού συναγερμού και στην απογείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, η νέα ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, κοντά στον ποταμό που αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο χωρών, ανάγκασε τις ρουμανικές αρχές να απογειώσουν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα ελικόπτερο για την παρακολούθηση εναέριων στόχων.

Ο αεροπορικός συναγερμός έληξε στις 04:23 τοπική ώρα, με το υπουργείο να διευκρινίζει ότι δεν σημειώθηκε καμία μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου.

Το περιστατικό σημειώνεται περίπου έναν μήνα μετά την πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, προκαλώντας την καταδίκη του Βουκουρεστίου και του ΝΑΤΟ.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στην Οδησσό

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια Ισμαήλ της Οδησσού.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ δήλωσε ότι υπέστη ζημιές ενεργειακή εγκατάσταση, με αποτέλεσμα αρκετοί οικισμοί να μείνουν προσωρινά χωρίς ηλεκτροδότηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα στην περιοχή, αναφέρει η Kyiv Independent.

Απολογισμός των επιθέσεων ανά περιφέρεια

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Στον αριθμό των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά πολίτες που τραυματίστηκαν σε πρωινό πλήγμα εναντίον της ομώνυμης πόλης.

Στην περιφέρεια Χερσώνα, 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Παράλληλα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο, δύο άνδρες ηλικίας 58 και 62 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

At least four people were killed and another 32 were injured in Russian attacks over the past day. The worst-affected regions were Kherson, Zaporizhzhia, and Kharkiv. In the Kherson region, 14 people were injured, including one child. In the Zaporizhzhia region, one person was… pic.twitter.com/8ZMbHW4Nri — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 26, 2026

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση.

Τέλος, στην περιφέρεια Σούμι, δύο γυναίκες ηλικίας 32 και 45 ετών τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ρωσικά drones.

Οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και χωριών συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για συστηματικά πλήγματα κατά πολιτικών και ενεργειακών υποδομών, την ώρα που οι μάχες στο μέτωπο παραμένουν ιδιαίτερα σφοδρές.