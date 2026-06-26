Καραμπόλα 4 οχημάτων και ασθενοφόρου στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως – Δείτε φωτογραφίες

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Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου.

Η καραμπόλα συνέβη, σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, όταν συγκρούστηκαν τέσσερα επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών, με κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ.

Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες του τροχαίου και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στην περιοχή διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις.

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