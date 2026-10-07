Ρωσία: Ενημερώσαμε κανονικά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την πανώλη – Καταγγέλλει ψευδή δημοσιεύματα

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον θάνατο εργαζομένης σε ερευνητικό ινστιτούτο πανώλης στη Σιβηρία, απορρίπτοντας δημοσιεύματα ως ανακριβή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποβάλει επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια από τη Μόσχα, ενώ δεκάδες άνθρωποι τέθηκαν σε καραντίνα μετά το περιστατικό.

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Διεθνή Νέα

Άποψη του Κέντρου Ιατρικής Βοήθειας και Διάσωσης, νοσοκομείου λοιμωδών νοσημάτων στην πόλη Σελέχοφ, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας, στις 5 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Stringer/File Photo)
Άποψη του Κέντρου Ιατρικής Βοήθειας και Διάσωσης, νοσοκομείου λοιμωδών νοσημάτων στην πόλη Σελέχοφ, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας, στις 5 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Stringer/File Photo)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για τον θάνατο εργαζομένου σε ερευνητικό ινστιτούτο πανώλης στη Σιβηρία.
  • Το Κρεμλίνο απέρριψε δημοσιεύματα γύρω από την υπόθεση ως ανακριβή, ενώ οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια από τη Μόσχα.
  • Δεκάδες άνθρωποι τέθηκαν σε καραντίνα μετά τον θάνατο της ερευνήτριας, ωστόσο η ρωσική υγειονομική αρχή ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ των επαφών της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για τον θάνατο εργαζομένου σε ερευνητικό ινστιτούτο πανώλης στη Σιβηρία. Το Κρεμλίνο απέρριψε δημοσιεύματα γύρω από την υπόθεση ως ανακριβή, ενώ σύμφωνα με το ABC News οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια από τη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές αρχές ενημέρωσαν τον ΠΟΥ για το περιστατικό με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Ο Πεσκόφ κλήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα του ABC News, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία διαχειρίστηκε τον θάνατο της 28χρονης ερευνήτριας, Ντάρια Σιπίλοβα, καλώντας τη Μόσχα να παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Σε καραντίνα δεκάδες άνθρωποι

Η εργαζόμενη σε εργαστήριο του ερευνητικού ινστιτούτου πανώλης στη Σιβηρία ασθένησε και πέθανε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Μετά τον θάνατό της, οι αρχές έθεσαν δεκάδες ανθρώπους σε καραντίνα, ενώ στην περιφέρεια του Ιρκούτσκ μετέβη και ο επικεφαλής της ρωσικής υγειονομικής εποπτικής αρχής.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση βασίζεται σε ψευδείς πληροφορίες και κάλεσε το κοινό να εμπιστεύεται τις επίσημες ανακοινώσεις της Rospotrebnadzor.

Δεν εντοπίστηκε κρούσμα πανώλης στις επαφές του

Την Τρίτη, η ρωσική υγειονομική αρχή ανακοίνωσε ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με την αποθανούσα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης ότι η καθημερινότητά τους έχει επηρεαστεί ελάχιστα από τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters.

Καμία συνομιλία Πούτιν – Τραμπ προς το παρόν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ακόμη ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι θα μιλούσε με τον Ρώσο ομόλογό του «πολύ σύντομα» σχετικά με το περιστατικό.

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