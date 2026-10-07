Ερντογάν για το σκάνδαλο των funds στην Τουρκία: Οι υπεύθυνοι «θα λογοδοτήσουν και στον Θεό»

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Με αναφορές ακόμη και στη Θεία Κρίση τοποθετήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το σκάνδαλο που συγκλονίζει τις τουρκικές κεφαλαιαγορές, μετά την απόφαση για εκκαθάριση περισσότερων από 130 επενδυτικών funds και τη διεύρυνση των ερευνών για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς. Ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι όσοι αποκόμισαν παράνομα κέρδη ή εξαπάτησαν πολίτες «θα λογοδοτήσουν και στον Θεό», ενώ έκανε λόγο για «άπληστα παράσιτα» που τρέφονται από τις αποταμιεύσεις των μικροεπενδυτών.

Σύμφωνα με τη Daily Sabah, οι ρυθμιστικές αρχές διέταξαν τον περασμένο μήνα την εκκαθάριση περισσότερων από 130 επενδυτικών funds, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες, μετά από προειδοποιήσεις ότι ορισμένα από αυτά αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων.

Οι αρχές έχουν έκτοτε διευρύνει την έρευνα για πιθανή χειραγώγηση στις αγορές μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων. Μέχρι την Τρίτη είχαν συλληφθεί 85 ύποπτοι, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ.

Τα funds που τέθηκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης είχαν συγκεντρώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων μέσα σε μόλις τρία χρόνια, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, η υπόθεση έχει επηρεάσει σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές.

«Θα λογοδοτήσουν και στον Θεό»

Ο Ερντογάν χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα μιλώντας για όσους φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τους επενδυτές.

Όπως μετέδωσε η τουρκική οικονομική ιστοσελίδα Ekonomim, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι όσοι καταπάτησαν τα δικαιώματα των πολιτών, απέκτησαν παράνομα κέρδη ή διέπραξαν απάτες θα λογοδοτήσουν «τόσο σε αυτόν τον κόσμο ενώπιον των τουρκικών δικαστηρίων όσο και στη Μεγάλη Κρίση ενώπιον του Δημιουργού».

«Θέτουμε σε κίνηση τις απαραίτητες διοικητικές και νομικές διαδικασίες, ώστε οι αποταμιεύσεις των πολιτών μας να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό, χωρίς να επιβαρυνθεί το Δημόσιο», τόνισε.

«Άπληστα παράσιτα που τρέφονται από τους μικροεπενδυτές»

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι κεφαλαιαγορές της χώρας θα βγουν ισχυρότερες και «καθαρότερες».

Όπως ανέφερε, η τουρκική αγορά θα απαλλαγεί από τα «άπληστα παράσιτα που τρέφονται από τις αποταμιεύσεις των μικροεπενδυτών», επιμένοντας ότι όσοι ευθύνονται για παρανομίες θα λογοδοτήσουν.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την υπόθεση και ότι δεν θα υπάρξει ανοχή «ούτε στην παραμικρή αμέλεια» ή παραβίαση των κανόνων.

Έρευνα για πιθανή αμέλεια

Για τον συντονισμό της εκκαθάρισης των funds έχει συσταθεί Συμβούλιο Συντονισμού Κεφαλαίων, υπό τον αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, ενώ το Κρατικό Εποπτικό Συμβούλιο έχει επίσης αναλάβει να διερευνήσει την υπόθεση.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι το ζήτημα έχει δικαστική, διοικητική και πολιτική διάσταση, σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη θα προχωρήσει ανεξάρτητα στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, συνέδεσε την πολιτική ευθύνη με ζητήματα συνείδησης, ηθικής και πίστης, επαναλαμβάνοντας ότι για το κόμμα του «η πολιτική έχει μόνο ένα λιμάνι και αυτό είναι η ηθική».

Πολιτικές προεκτάσεις στο AKP

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις και στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα από τη θέση της αντιπροέδρου του AKP, μετά τις καταγγελίες ότι η ίδια και ο σύζυγός της αποκόμισαν σημαντικά κέρδη από συναλλαγές σε μετοχές πριν ξεσπάσει η κρίση.

Σύμφωνα με τη Daily Sabah, οι δύο επρόκειτο να καταθέσουν ως ύποπτοι στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας αναμένεται επίσης να προχωρήσει σε ποινικές καταγγελίες εναντίον τους.

Η υπόθεση εξετάζεται από την αρμόδια μονάδα της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.