Δίκη για τα Τέμπη: Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ο Πάνος Ρούτσι – Παρουσίασε «υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο»

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η ιστοσελίδα onlarissa.gr.

Όπως είπε ο συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε «υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο».

Πάνος Ρούτσι: Η πληγή παραμένει ανοιχτή δεν έχει κλείσει, ακόμα θρηνούμε

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι κατέθετε στο δικαστήριο. «Δώδεκα λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και κανένας δεν κατάλαβε ότι σε 12 λεπτά δεν θα υπήρχαν. Θέλαμε δεν θέλαμε γίναμε και εμείς ερευνητές. Σέβομαι και εμπιστεύομαι την Δικαιοσύνη. Αλλά αυτό που έχω δει μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι κάποιοι λειτουργούν όπως πρέπει. Και αυτό με θλίβει πάρα πολύ όταν υπάρχουν τόσοι νεκροί. Η πληγή παραμένει ανοιχτή δεν έχει κλείσει. Ακόμα θρηνούμε», τόνισε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διέκοψε για την Δευτέρα το δικαστήριο

Το δικαστήριο διέκοψε για την Δευτέρα, προτού ανακοινώσει ότι απορρίπτει το αίτημα για συμπλήρωση της απόφασης για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη σε ό,τι αφορά τον χρόνο παράδοσης της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία μεταφοράς του Πάνου Ρούτσι με φορείο: