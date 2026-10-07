ΑΕΚ – Σαλόν Βίλπας 95-93: Μπάρτλεϊ και Ερτέλ υπέγραψαν το θρίλερ στο φινάλε, δείτε τα highlights

Η ΑΕΚ επικράτησε της Σαλόν Βίλπας με σκορ 95-93 σε ένα δραματικό αγώνα, όπου ο Μπάρτλεϊ και ο Ερτέλ καθόρισαν το αποτέλεσμα στο φινάλε. Η Ένωση ανέτρεψε το σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας μια πολύτιμη νίκη παρά τις σημαντικές απουσίες βασικών παικτών.

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Αθλητισμός

ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας 95-93
Intime - Kamsis Dimosthenis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 93-93 στα 15”, με τον Ερτέλ να γράφει το 95-93 στον αιφνιδιασμό, χαρίζοντας τη νίκη στην ΑΕΚ.
  • Ο Μπάρτλεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 27 πόντους, έχοντας καθοριστική παρουσία στην τελευταία περίοδο.
  • Η ΑΕΚ ξεκίνησε μουδιασμένα, αλλά αντέδρασε και, παρά τις σημαντικές απουσίες, πανηγύρισε ένα πολύτιμο ροζ φύλλο στην πρεμιέρα του BCL.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μπορεί η Ένωση να βρέθηκε στο -3 (90-93) μόλις 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όμως δεν λύγισε. Ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 93-93 στα 15”, η ΑΕΚ έβγαλε την κρίσιμη άμυνα και ο Κατσίβελης βρήκε τον Ερτέλ στον αιφνιδιασμό, με τον Γάλλο να γράφει το τελικό 95-93.

Η Σαλόν είχε την τελευταία επίθεση, όμως ο Γουόκερ αστόχησε στο τρίποντο της νίκης και η ΑΕΚ πανηγύρισε ένα πολύτιμο ροζ φύλλο, παρά τις σημαντικές απουσίες των Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς.

Ο Μπάρτλεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 27 πόντους, έχοντας καθοριστική παρουσία στην τελευταία περίοδο. Τον ακολούθησαν ο Τζόζεφ με 14 και ο Νόλεϊ με 12 πόντους. Για τη Σαλόν, ο Γουόκερ σταμάτησε στους 28, αλλά το τελευταίο του σουτ δεν βρήκε στόχο.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε μουδιασμένα, με τη Σαλόν να βρίσκει λύσεις από την περιφέρεια και να προηγείται 21-15 στο 7′. Η Ένωση, όμως, αντέδρασε άμεσα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +3 (24-21), ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο έφτασε ακόμη και στο +10 (40-30).

Οι Γάλλοι απάντησαν με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6,75 μ. -είχαν 7/10 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο- και μείωσαν σε 49-44. Στο τρίτο δεκάλεπτο πέρασαν μπροστά με 65-62 και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι.

Στο τέλος, όμως, μίλησε η ψυχή της ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ και Ερτέλ έδωσαν τη λύση και η Ένωση μπήκε με το δεξί στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-44, 66-71, 95-93

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