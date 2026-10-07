«Χάιδω»: Η γυναίκα, η γιαγιά, η γριά πίσω από τη νέα μασκότ του Ηρακλή – ΦΩΤΟ

«Συζητήσαμε και καταλήξαμε με δόση αρκετού αυτοσαρκασμού, κάτι που μας χαρακτηρίζει, να έχουμε για μασκότ μία γριά». Η «γριά» αυτή, η «Χάιδω» έκανε την παρθενική επίσημη της εμφάνιση στο «Ιβανώφειο», στις 4 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Greek Basketball League, με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Ακούγοντας ή διαβάζοντας το όνομα της μασκότ, «Χάιδω», πολλοί φέρνουν στο μυαλό τους την κυρία Χάιδω, τη διάσημη οπαδό του Ηρακλή που δεκαετίες ολόκληρες ακολουθεί την ομάδα. Από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τη Super League, μέχρι και το Γ’ τοπικό – κι όχι μόνο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

«Ο συσχετισμός έχει να κάνει μόνο ως προς το όνομα ουσιαστικά. Συζητήσαμε και καταλήξαμε με δόση αρκετού αυτοσαρκασμού που μας χαρακτηρίζει, να έχουμε μια μασκότ γριά. Στον Ηρακλή υπήρχε ένα κενό στο επίπεδο αυτό. Συζητήθηκαν διάφορα, ακούστηκαν πολλές ιδέες και καταλήξαμε εδώ. Σίγουρα είναι το χιουμοριστικό κομμάτι που θα έχει απήχηση, αλλά μία γριά, μία γιαγιά, μία γυναίκα έχει θέση σε πολλά ζητήματα της καθημερινότητας. Κι εκεί ακριβώς στοχεύουμε», λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ζωή Νικολαΐδου, General Manager της ΚΑΕ Ηρακλής.

Φυσικά, όταν αποφασίστηκε να δοθεί το όνομα «Χάιδω» στη μασκότ, κλήθηκε και η ίδια η κυρία Χάιδω. «Όταν αποφασίσαμε στην ιδέα και καταλήξαμε στη στολή, την καλέσαμε να συμμετέχει στην παρουσίαση. Ήταν τρομερά συγκινημένη, δεν το πίστευε ότι δώσαμε το όνομα στη μασκότ. Κατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν το concept και μας ήταν πως ήταν πολύ τιμητικό που δώσαμε το όνομά της», προσθέτει η κα. Νικολαΐδου.

Η οποία έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος των τμημάτων Marketing – μεταξύ άλλων – του Περιστερίου αλλά και του Παναθηναϊκού. Αναπόφευκτα γίνονται συγκρίσεις ανάμεσα στη λειτουργία των τμημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όμως υπάρχει κάτι κοινό: η προσπάθεια να «μπει» ο κόσμος στην καθημερινότητα μιας ομάδας και να μην μένει μόνο σε ένα αποτέλεσμα, είτε αυτό είναι η νίκη, είτε η ισοπαλία είτε η ήττα.

Όπως επισημαίνει η κα. Νικολαΐδου, «Χρειάζεται να μπεις στη λογική της κουλτούρας που έχει η κάθε ομάδα. Δεν δυσκολεύτηκα να μπω στην κουλτούρα του Ηρακλή. Σίγουρα είναι διαφορετική. Ο κόσμος είναι δυναμικός κι η υποστήριξή του είναι τεράστια. Παρά το μεγάλο της διακοπής, από το τέλος της περυσινής σεζόν την έναρξη της φετινής, οι οπαδοί ήταν κοντά μας και έζησαν τα πάντα με ζήλο. Με φιλάθλους πιστούς, που γεμίζουν το γήπεδο ήταν μια εύκολη προσαρμογή και για μένα».

Αναμφίβολα, το σημαντικότερο «δείγμα» αυτού του ζήλου και του πάθους που έχουν οι φίλοι του Ηρακλή για τον σύλλογο, είναι η Χάιδω. Που, στα 83 της πια, συνεχίζει να πηγαίνει στα γήπεδα. «Ήταν μεγάλη η χαρά της που ήρθε στο ‘’Ιβανώφειο’’, τόσο στην ανοιχτή προπόνηση όπου και συνομίλησε με τον προπονητή, Ζόραν Λούκιτς, όσο φυσικά και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κι ας χάσαμε. Ήταν τρομερά συγκινημένη. Θέλαμε μία προσωπικότητα αναγνωρίσιμη στους κύκλους του συλλόγου κι η κα. Χάιδω δέχθηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκλησή μας», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα. Νικολαΐδου.

Η «Χάιδω» αποτελεί, ωστόσο, ένα… marketing tool το οποίο θα χρησιμοποιείται πέραν από τις ημέρες των αγώνων. «Θέλουμε να είναι, ουσιαστικά σαν ένας ακόμη παίκτης. Μέρος της καθημερινότητας της ομάδας, στα γραφεία, στο γήπεδο, σε διάφορες δράσεις και events. Γι’ αυτό και έχει ήδη δικούς της λογαριασμούς στα Social Media», προσθέτει η GM της ΚΑΕ Ηρακλής για να αποκαλύψει στο ποιος είναι ο τελικός στόχος:

«Επειδή έχουμε μια πιστή βάση φιλάθλων, στόχος είναι αφενός να βελτιώσουμε την εμπειρία της, αφετέρου να τη μεγαλώσουμε. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος και τις υπόλοιπες ημέρες κοντά στην ομάδα, να δεθεί ακόμη περισσότερο μαζί της. Κι εμείς δίνουμε εξτρά κίνητρα. Πέραν της ‘’Χάιδως’’, που είναι το μεγάλο asset μας, την Κυριακή είχαμε ήδη Photo booth, VIP lounge, catering, δωρεάν προϊόντα κ.α.».

«Εγώ δεν αγαπάω τον Ηρακλή, αγαπάω την ιδέα του», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της η 83χρονη Χάιδω. Ο… σπόρος που έριξε την περασμένη Κυριακή, με την πανελλήνια – κι όχι μόνο – δημοσιότητα που έλαβε, μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση όλων, προς τη σωστή κατεύθυνση του αθλητισμού. Άλλωστε, «εκπαίδευση χρειαζόμαστε καθημερινά όλοι, στελέχη κι οπαδοί», όπως ομολογεί στο φινάλε η Ζωή Νικολαΐδου.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ