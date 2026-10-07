Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της – Η ανακοίνωση του συλλόγου

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Η Μονακό ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (07/10) ότι κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της, καθώς αδυνατεί να συνεχίσει την παρουσία της στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης περιόδου για τη Roca Team, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε καθιερωθεί μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, η Μονακό είχε φτάσει μέχρι τον τελικό της EuroLeague.

Με ανακοίνωσή της, η ομάδα από το Πριγκιπάτο γνωστοποίησε την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας της, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι στο μέλλον θα καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση και η επιστροφή της στο κορυφαίο επίπεδο.

Στον απολογισμό της, η Μονακό υπενθυμίζει την αγωνιστική πορεία των τελευταίων 12 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέκτησε, μεταξύ άλλων, τρεις τίτλους πρωταθλήματος Γαλλίας, τέσσερα Leaders Cups, δύο Κύπελλα Γαλλίας, ένα Super Cup και το EuroCup του 2021, ενώ συμμετείχε δύο φορές σε Final Four της EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Μονακό

«Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή.

Παρά τις προσπάθειές μας, η Μονακό κήρυξε πτώχευση. Ο σύλλογος αναστέλλει πλέον τη λειτουργία του, ελπίζοντας να βρει τον δρόμο για την αναδιάρθρωση και, κάποια στιγμή, για την επανεκκίνηση του εγχειρήματος.

Η Roca Team αποχωρεί από τα γήπεδα αήττητη εντός Γαλλίας για την περασμένη σεζόν, έχοντας κατακτήσει όλα τα σημαντικά γαλλικά τρόπαια.

Στις πέντε σεζόν της στη EuroLeague, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που αντιμετώπισε. Η κατάκτηση του EuroCup το 2021 χάρισε στο Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε ομαδικό άθλημα.

Κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει όσα χτίστηκαν αυτά τα 12 χρόνια:

τρεις τίτλοι πρωταθλήματος Γαλλίας, τέσσερα Leaders Cups, δύο Κύπελλα Γαλλίας, ένα Super Cup και δύο συμμετοχές σε Final Four της EuroLeague, συμπεριλαμβανομένου ενός τελικού. Ένας απολογισμός νικών και τροπαίων που θα αποτελεί για πάντα κομμάτι της αθλητικής ιστορίας της Μονακό.

Κι όμως, το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν ήταν ποτέ κάποιο τρόπαιο.

Ήσασταν εσείς!

Η οικογένεια Roca: μοναδική, γεμάτη πάθος και απίστευτα πιστή. Εκείνες οι χιλιάδες φωνές, εκείνες οι σημαίες και οι φανέλες, εκείνα τα ταξίδια, εκείνη η πίστη. Αυτό που δημιουργήθηκε στις κερκίδες και γύρω από αυτή την ομάδα ξεπερνά κατά πολύ κάθε νίκη —όσο εξαιρετική κι αν ήταν— ή κάθε τίτλο, όσο κύρος κι αν διέθετε.

Αυτή η κληρονομιά δεν σβήνει. Ούτε και το αγωνιστικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντα την AS Monaco.

Ο απώτερος στόχος παραμένει να δούμε τη Μονακό να ανακτά τη θέση που της αξίζει και ελπίζουμε πως, το συντομότερο δυνατό, η Roca Team θα λάμψει ξανά στο γήπεδο Gaston Médecin, ότι η τεράστια σημαία της ομάδας θα κυματίσει και πάλι πάνω από τις κερκίδες και ότι χιλιάδες φωνές θα αντηχήσουν ξανά ενωμένες.

Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ στο Μονακό βρίσκεται πλέον στα χέρια του Συλλόγου ASM: των ηγετών του, των προπονητών, των νεαρών αθλητών και της πρώτης ομάδας, η οποία αγωνίζεται στη Nationale 3.

Η Μονακό τούς παραδίδει σήμερα τη σκυτάλη, με την ελπίδα ότι μια μέρα τα χρώματα, το κόκκινο και το λευκό, θα επιστρέψουν στο κορυφαίο επίπεδο.

Μέχρι τότε, αυτό που χτίσαμε μαζί παραμένει.

Σας ευχαριστούμε».