Η ανάρτηση του Μέσι για το «αντίο» στην εθνική: Μήνυμα σεβασμού από τον Κριστιάνο Ρονάλντο – «Ιστορία που θα μείνει για πάντα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ένας από εκείνους που σχολίασαν την ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι στα social media για το «αντίο» του τεράστιου αυτού ποδοσφαιριστή στην εθνική Αργεντινής, εκφράζοντας τον σεβασμό του για όσα κατάφερε ο Αργεντίνος.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της «αλμπισελέστε», με την οποία κατέκτησε το Μουντιάλ 2022 αλλά και το Κόπα Αμέρικα.

Μέσι και Ρονάλντο σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή με την αντιπαλότητά τους εντός γηπέδου, αλλά τώρα που ήρθε η ώρα της αποχώρησης του Αργεντίνου από την εθνική της χώρας του, ο Πορτογάλος φρόντισε να δείξει τον σεβασμό του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μέσι

«Χθες ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι και ήδη μου λείπει η γαλανόλευκη φανέλα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρά αλλά και λύπη, όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο.

Υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά να πω. Είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή με μία μόνο ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν το είχα περισσότερο ανάγκη.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος των φίλων μου, καθώς και όλων των συμπαικτών και προπονητών -μαζί με τα επιτελεία τους- με τους οποίους συνεργάστηκα. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, ο οποίος έφτασε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και ο οποίος, όπως λέω πάντα, μας βοηθούσε -τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας όσο και από τον ουρανό- σε κάθε βήμα που κάναμε.

Ευχαριστώ τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκα, που σεβάστηκαν πάντα τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφοσιωθώ στη χώρα μου κάθε φορά που ερχόταν η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και, φυσικά, ευχαριστώ τον Θεό: Χωρίς την καθοδήγηση και το θέλημά Του, δεν θα τολμούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα φτάναμε ως εδώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Το σχόλιο του Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο άνθρωπος με τον οποίο ο Αργεντινός μοιράστηκε για περισσότερο από μία δεκαετία μία από τις σπουδαιότερες αθλητικές αντιπαλότητες όλων των εποχών, θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον μεγάλο του αντίπαλο.

Ο Πορτογάλος άφησε ένα σύντομο, αλλά ξεκάθαρο μήνυμα σεβασμού κάτω από το post του Μέσι, αναγνωρίζοντας την πορεία που πραγματοποίησε με την εθνική Αργεντινής και όσα κατάφερε φορώντας τη φανέλα της. Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο έγραψε:

«Λέο, τόσα χρόνια υπερασπίζεσαι τα χρώματα της χώρας σου και μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά».