Θάνατος Μαζωνάκη: Το συγκινητικό βίντεο της πρώην συντρόφου του – «Γιώργη μου, γαλαζοαίματε μου»

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Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η πρώην σύντροφός του Μαρία Δελόγκα δημοσίευσε ένα βίντεο με φωτογραφίες και αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί.

Η πρώην σύντροφος του Γιώργου Μαζωνάκη ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, επιλέγοντας να τα συνοδεύσει με το τραγούδι «Έλα να δεις».

Στο βίντεο εναλλάσσονται φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της σχέσης τους, καταγράφοντας στιγμές που είχαν μοιραστεί πριν από αρκετά χρόνια.

Η ανάρτησή της:

Το σχετικό βίντεο επέλεξε να το «ντύσει» μουσικά με το τραγούδι «Έλα να δεις». «Γιώργη μου ,γαλαζοαίματε μου…», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.