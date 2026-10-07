Θάνατος Μαζωνάκη: Το συγκινητικό βίντεο της πρώην συντρόφου του – «Γιώργη μου, γαλαζοαίματε μου»

Έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα συγκινητικό βίντεο με φωτογραφίες και αναμνήσεις από την κοινή τους ζωή, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Έλα να δεις» και μία προσωπική λεζάντα

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας μήνας συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο.
  • Η Μαρία Δελόγκα ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στιγμιότυπα και αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί.
  • Το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι «Έλα να δεις», ενώ στη λεζάντα η πρώην σύντροφος του τραγουδιστή έγραψε: «Γιώργη μου ,γαλαζοαίματε μου…».

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Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η πρώην σύντροφός του Μαρία Δελόγκα δημοσίευσε ένα βίντεο με φωτογραφίες και αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί.

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Η πρώην σύντροφος του Γιώργου Μαζωνάκη ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, επιλέγοντας να τα συνοδεύσει με το τραγούδι «Έλα να δεις».

Στο βίντεο εναλλάσσονται φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της σχέσης τους, καταγράφοντας στιγμές που είχαν μοιραστεί πριν από αρκετά χρόνια.

Η ανάρτησή της:

@mdelo2212Γιώργη μου ,γαλαζοαίματε μου…. ♾️💔👑♬ original sound – Bimi Bj

Το σχετικό βίντεο επέλεξε να το «ντύσει» μουσικά με το τραγούδι «Έλα να δεις». «Γιώργη μου ,γαλαζοαίματε μου…», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

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