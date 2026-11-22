Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε σπίτι στην Αγία Βαρβάρα στο Αιγάλεω, στη 01:15 τα ξημερώματα της Κυριακής (22/11).
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν δύο φιαλίδια προπανίου σε περβάζι της κατοικίας. Από την έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο περβάζι, καθώς και μαύρισμα στους γύρω τοίχους, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Κατά πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο σπίτι διέμενε άνδρας Ρομά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο κατέθεσε πως ο ένοικος δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα, γεγονός που τον οδήγησε να αναχωρήσει για το εξωτερικό.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Δυτικής Αττικής.