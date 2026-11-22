Απειλές καταγγέλλει ότι συνεχίζει να δέχεται η 51χρονη από τον Ασπρόπυργο, η οποία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγο και τον γιο της, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη και με κατηγορίες, έπειτα από μήνυση του γιου της ότι εκείνη τον χτύπησε. Η γυναίκα εμφανίζεται πλέον αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, έχοντας πλέον στο πλευρό της δικηγόρο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο σύζυγός της αγνόησε τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν από την εισαγγελέα και εξακολουθούσε να μένει στο σπίτι – αποχωρώντας μόνο όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα στα τηλεοπτικά μέσα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 51χρονη, μητέρα 7 παιδιών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει η ίδια το σπίτι της.

Γλίτωσε στο παρά πέντε το αυτόφωρο έπειτα από ψευδή μήνυση

Όταν προχθές επέστρεψε στο σπίτι για να παραλάβει τα προσωπικά της αντικείμενα, ήρθε αντιμέτωπη με λεκτική επίθεση από τον γιο της, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, τη χτύπησε ελαφρά με την πόρτα. Αμέσως μετά, εκείνος ειδοποίησε την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι τον χτύπησε. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, έπειτα από παρέμβαση της δικηγόρου της και της εισαγγελέως, διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί του ήταν αβάσιμοι – με την 51χρονη να επισημαίνει πως γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε το αυτόφωρο.

«Άλλοτε ζητά συγγνώμη και άλλοτε με εκβιάζει»

Η 51χρονη, μιλώντας στο Ertnews, έκανε λόγο για «διπλή» συμπεριφορά του συζύγου της: άλλοτε ζητά συγγνώμη και την παρακαλεί να σταματήσει, άλλοτε την εκβιάζει ότι, αν φτάσει στη φυλακή, θα βγει κάποτε και δεν θα σταματήσει. «Ακόμα και τώρα με απειλεί», είπε.

Αναφερόμενη στο παρελθόν, η ίδια εξήγησε ότι ελάχιστες φορές είχε φτάσει μέχρι τις αρχές. Όπως είπε, το επόμενο κιόλας πρωί εμφανιζόταν στο δικαστήριο δηλώνοντας πως «τα βρήκαν», αποσύροντας την καταγγελία της από φόβο και έλλειψη στήριξης. Είχε την ελπίδα πως η κατάσταση θα βελτιωνόταν, βάζοντας σε προτεραιότητα τα παιδιά της.

Πλέον, η οικογένεια εμφανίζεται διχασμένη στα δύο. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, τα περισσότερα από τα παιδιά της επικοινωνούν μαζί της πάνω από δέκα φορές την ημέρα, δίνοντάς της δύναμη να συνεχίσει, τη στιγμή που ο μικρότερος γιος και μία από τις κόρες της έχουν στραφεί εναντίον της.

«Γολγοθάς» οι διαδικασίες για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου, χαρακτήρισε τις διαδικασίες «Γολγοθά» για τις γυναίκες αυτές. Εξήγησε ότι οι δράστες επιμένουν, προκειμένου να αποφύγουν τις έννομες συνέπειες, άλλοτε με απειλές και άλλοτε επικαλούμενοι τα συναισθήματα των θυμάτων για να τα πείσουν να αλλάξουν θέση. Διευκρίνισε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις προβλέπεται περιοριστικός όρος, ώστε οι δράστες να απομακρυνθούν και το θύμα να παραμείνει στην οικία, όμως οι δράστες τον παραβιάζουν και αψηφούν τους νόμους και την έννομη τάξη.

Η ψυχολόγος Ιωάννα Κωνσταντινίδου επεσήμανε ότι το θύμα συχνά τρέπεται σε φυγή και κρύβεται για να μην ξαναπέσει στα χέρια του θύτη. Όπως ανέφερε, θα έπρεπε ο δράστης να απομακρύνεται από την οικογενειακή στέγη, όμως υπάρχει θεσμικό κενό που πρέπει να καλυφθεί, καθώς μέχρι να κινηθούν οι διαδικασίες περνά χρόνος.