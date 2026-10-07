Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Με ελεγχόμενο τραυματισμό προσπαθούμε να “σπάσουμε” τις ουλές»- Η ανάρτηση στο Facebook

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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρίσκεται στο Λονδίνο όπου υποβάλλεται σε νέες θεραπείες με στόχο αφενός να βελτιωθεί η κίνηση του λαιμού της και αφετέρου να ενεργοποιηθεί η παραγωγή κολλαγόνου.

Η Παλιοσπύρου έγινε γνωστή όταν έπεσε θύμα επίθεσης με βιτριόλι στην είσοδο του εργασιακού της χώρου στην Καλλιθέα. Από τότε έχουν περάσει περισσότερα από 6 χρόνια, με τη νεαρή γυναίκα να προσπαθεί να αποκαταστήσει την υγεία της.

«Treatment phase. 5 συνεχόμενες ημέρες θεραπειών με laser.

Με ελεγχόμενο τραυματισμό προσπαθούμε να “σπάσουμε” τις ουλές, να απελευθερώσουμε περισσότερο την κίνηση του λαιμού και να βελτιώσουμε την ποιότητα των μοσχευμάτων, ενεργοποιώντας την παραγωγή κολλαγόνου και τη διαδικασία της ανάπλασης.

Τα αποτελέσματα δεν φαίνονται άμεσα. Θα αρχίσουν να γίνονται πιο εμφανή σε περίπου 2 μήνες.

Μέχρι τότε, η δουλειά συνεχίζεται καθημερινά με μασάζ και φυσικοθεραπείες, ώστε να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται τη διάταση των ινών και την κινητικότητα των ιστών», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Facebook η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Το χρονικό της τρομακτικής επίθεσης

Το ημερολόγιο έγραφε Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 όταν η 34χρόνη τότε γυναίκα πήγαινε στην εργασία της στην Καλλιθέα. Ξαφνικά δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι από μία άλλη γυναίκα.

Η ιστορία της είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς η Ιωάννα Παλιοσπύρου υπέστη σοβαρή ζημιά στο πρόσωπο. Περίπου 18 μήνες μετά, η Ιωάννα Παλιοσπύρου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο με ειδική μάσκα.

Η δράστιδα κρίθηκε ένοχη και της επιβλήθηκε 15ετής ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.