Πετρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 58χρονος κοντά στο νεκροταφείο

Ένας 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Τετάρτης σε δρόμο κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης. Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε στις 17:00 και έσπευσε στο σημείο με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, οι οποίοι παρέδωσαν τον άνδρα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 58χρονος το απόγευμα της Τετάρτης, σε δρόμο κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης.
  • Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από ενημέρωση περίπου στις 17:00.
  • Αφού τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο, οι πυροσβέστες τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 58χρονος, το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) σε δρόμο κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 58χρονο σε λιπόθυμη κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις του, κοντά στο νεκροταφείο. Αφού τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο, στη συνέχεια τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

 

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