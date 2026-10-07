Πετρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 58χρονος κοντά στο νεκροταφείο

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 58χρονος, το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) σε δρόμο κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 58χρονο σε λιπόθυμη κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις του, κοντά στο νεκροταφείο. Αφού τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο, στη συνέχεια τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.