Έσπασε τα κοντέρ οδηγός στην Ιόνια Οδό – Έτρεχε… με 249χλμ./ώρα και συνελήφθη

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Ένας 27χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση το πρωί της Τετάρτης (7/10), μετά τον έλεγχο στον οποίον υποβλήθηκε στην Ιόνια Οδό.

Ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με το ΙΧ του μάρκας Audi με ταχύτητα 249 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με τη μέτρηση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής (ραντάρ). Στο συγκεκριμένο σημείο της Ιόνιας Οδού το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Δηλαδή η ταχύτητά του ήταν 149 χιλιόμετρα πάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη σήμερα (7-10-2026) το πρωί επί του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, η ταχύτητα του οποίου μετρήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή στα 249 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.