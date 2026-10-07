Κτηνωδία στην Ηλεία: Μη αναστρέψιμη η κατάσταση του σκύλου που πυροβολήθηκε στην Αρετή – Θα υποβληθεί σε ευθανασία

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Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση κακοποίησης του αδέσποτου σκύλου που εντοπίστηκε αιμόφυρτος στην Αρετή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, έπειτα από πυροβολισμό από άγνωστο δράστη.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, παρά τις προσπάθειες για τη σωτηρία του, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε εξαιρετικά βαριά και, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για ευθανασία.

Το χρονικό

Το ζώο είχε εντοπιστεί να κυκλοφορεί αιμόφυρτο, με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση φιλόζωων της περιοχής.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν καταγγελθεί από τη Φιλοζωική Ένωση Λεχαινών «Rea & Friends», ο αδέσποτος σκύλος φέρεται να πυροβολήθηκε από άγνωστο δράστη, με τις συνθήκες της επίθεσης να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του, ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια αισιοδοξίας. Όπως έγινε γνωστό, οι βλάβες που έχει υποστεί είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν τη σωτηρία του και έτσι αποφασίστηκε να προχωρήσει η ευθανασία, προκειμένου να μην συνεχιστεί η ταλαιπωρία του.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία, ενώ στις αρχές κατέθεσε και η πρόεδρος της Φιλοζωικής Λεχαινών, Άντα Παναγιωτοπούλου.

Η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη, ενώ από τη φιλοζωική έχει εκφραστεί ανησυχία και για ακόμη ένα αδέσποτο ζώο που κυκλοφορούσε στην ίδια περιοχή και έκτοτε αγνοείται.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων κακοποίησης ζώων που προκαλούν έντονη ανησυχία και αποτροπιασμό στις τοπικές κοινωνίες της Ηλείας.

Προσοχή σκληρή εικόνα: