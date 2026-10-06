Κτηνωδία στην Ηλεία: Πυροβόλησαν σκύλο στην Αρετή – Περιφέρεται αιμόφυρτος με διαλυμένο το πρόσωπό του – Προσοχή, σκληρές εικόνες

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Απίστευτη βαναυσότητα σε βάρος σκύλου στην Αρετή του δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, όπου το τετράποδο φέρεται να πυροβολήθηκε και βρίσκεται σε τραγική κατάσταση.

Το ζώο, με το πρόσωπό του βαριά τραυματισμένο, σχεδόν διαλυμένο και γεμάτο αίματα, περιφέρεται στην περιοχή, προκαλώντας σοκ σε όσους αντίκρισαν την εικόνα του. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι ιδιαίτερα σοβαρή και καταδεικνύει τη βιαιότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης που αντιλήφθηκε το περιστατικό απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα ενώ παράλληλα με πρωτοβουλία της Άντας Παναγιωτοπούλου, προέδρου της Φιλοζωικής Λεχαινών «Rea & Friends», κλήθηκε το 100 και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία, ενώ για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί ο δήμαρχος Ανδραβίδας–Κυλλήνης και ο πρόεδρος της κοινότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι αγνοείται ένα ακόμη αδέσποτο σκυλάκι, το οποίο συνήθιζε να βρίσκεται μαζί με το τραυματισμένο ζώο στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με το ilialive.

Οι εικόνες από την Αρετή είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Ένα ζώο βρίσκεται βαριά τραυματισμένο, μέσα στα αίματα, μετά από ένα περιστατικό που, εφόσον επιβεβαιωθεί ο πυροβολισμός, αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη κακοποίησης.

Πλέον, το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, να παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα στο ζώο και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος για την αποτρόπαια πράξη.

Προσοχή σκληρή φωτό: