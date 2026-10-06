Μιχάλης Δημητρακόπουλος για Άννα Βίσση – Νίκο Καρβέλα: «Είναι απολύτως εσφαλμένη η πληροφορία ότι δημιουργήθηκε επεισόδιο»

Για τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες και αφορούν τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, τοποθετήθηκε ο δικηγόρος της επιτυχημένης ερμηνεύτριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου στο «Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Ακούστηκαν πολλά. Ακούστηκε ότι ο Καρβέλας κατά τη διάρκεια της συναυλίας εισέβαλε στο καμαρίνι της Άννας Βίσση και δημιουργήθηκε επεισόδιο. Είναι απολύτως εσφαλμένη αυτή η πληροφορία. Όπως σωστά είπατε, ο Νίκος Καρβέλας για δικούς του λόγους, που εγώ ποτέ δεν πρόκειται να κουβεντιάσω και να πω δημόσια, δεν ήρθε στη συναυλία. Δεν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος να διανοηθεί, το λέω ξεκάθαρα αυτό και με μεγάλη σαφήνεια, να τον αποκλείσει να έρθει στον φυσικό του χώρο, δίπλα στην Άννα Βίσση.

Ήταν δική του επιλογή 100%. Όποιος λέει ότι η Άννα Βίσση ή ο Γιάννης Κούστας ή η κυρία Δήμητρα Κούστα, απαγόρευσαν την είσοδο στον Νίκο Καρβέλα, ψεύδεται και θα πρέπει να σταματήσει να τα λέει αυτά, γιατί από ένα σημείο και πέρα παραβιάζεται και ο νόμος. Το ξεκαθαρίζουμε! Ούτε επεισόδιο στα καμαρίνια, ούτε τίποτα», τόνισε στη διάρκεια της παρουσίας του στην πρωινή εκπομπή του ANT1, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές»

Συνεχίζοντας, ο δικηγόρος της Άννας Βίσση και της εταιρείας παραγωγής, ανέφερε πως: «Επίσης, θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Εγώ με τον Νίκο Καρβέλα πρόσφατα ήμουν δικηγόρος του, σε μια μισθωτική υπόθεση, την οποία την λύσαμε με επιτυχία. Λοιπόν, έχω μια καλή προσωπική σχέση, από την στιγμή που εκπροσώπησα και τον Νίκο Καρβέλα ως δικηγόρος σε προσωπική του υπόθεση. Εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή νομικά την Άννα Βίσση και οπωσδήποτε την εταιρεία παραγωγής, τον Γιάννη Κούστα και την κυρία Δήμητρα Κούστα».

«Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην κυρία Άννα Βίσση, ανάμεσα στην εταιρεία παραγωγής και στον κύριο Καρβέλα. Καμία! Ο κύριος Καρβέλας δικαιούτο να πάρει χρήματα μέσα από έναν οργανισμό αυτοδιαχείρισης, που διαχειρίζεται τα δικαιώματα των δημιουργών, των παραγωγών, των στιχουργών και εκεί πέρα κατεβλήθησαν γύρω στις 300 χιλιάδες ευρώ από την εταιρεία παραγωγής. Τα χρήματα κατεβλήθησαν σε χρόνο πριν από τη συναυλία», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε ότι: «Αυτό που μπορώ να πω όμως εγώ με μεγάλη σαφήνεια και κατηγορηματικό τρόπο, είναι ότι όσο είμαι εγώ δικηγόρος, αποκλείεται ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση να οδηγηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Η ζωή αυτών των δύο ανθρώπων η καλλιτεχνική, είναι απόλυτα συνδεδεμένη. Ρητά και κατηγορηματικά, δεν υπάρχει ούτε εξώδικο, ούτε αγωγή, ούτε τίποτα. Ούτε θα συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, γιατί τα εξώδικα είναι μεταξύ αντιδίκων. Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι αντίδικοι. Ούτε ήταν, ούτε είναι, ούτε θα είναι. Είναι ένα ζευγάρι καλλιτεχνικό, που όσο ζουν θα είναι μαζί».