«Εξαιρετικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»: Οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ δημοσίευσαν βίντεο με αμοντάριστα πλάνα του Σινουάρ πριν από την εκτέλεσή του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, δηλαδή η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με αδημοσίευτα πλάνα του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, λίγο πριν αυτός σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, τον Οκτώβριο του 2024, με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης τριών χρόνων από την αιματηρή εισβολή στο νότιο Ισραήλ.

Το υλικό, το οποίο φαίνεται να είναι αμοντάριστο και χωρίς λογοκρισία, φέρεται να έχει καταγραφεί στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ τις τελευταίες ημέρες του.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο διοικητής του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν, Μαχμούντ Χαμντάν, καθώς και ο διοικητής λόχου Άνις αλ-Ντάρμπι, με τους οποίος ο Σινουάρ (που σε πολλά πλάνα φορούσε μακριές γυναικείες μαντήλες, προφανώς για να μην διακρίνεται εύκολα όταν κυκλοφορούσε δημόσια) δείχνει να καταστρώνει πλάνα για την αντιμετώπιση των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται πως ο Σινουάρ, ο ενορχηστρωτής της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου του 2023, σκοτώθηκε περίπου ένα χρόνο αργότερα στη Ράφα, σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

New footage shows Yahya Sinwar in Gaza, accompanying fighters and participating in combat operations. He is seen alongside Anis Ismail Al-Darbi in the Rafah Brigade’s operational area. https://t.co/7uNVhMP8sA — Suppressed Man (@SuppressedMan) October 5, 2026

Χαμάς: «Η 7η Οκτωβρίου ήταν εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα»

Στο μεταξύ, σε μια δήλωση για τη συμπλήρωση τριών ετών από την 7η Οκτωβρίου 2023, ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, χαρακτήρισε την επίθεση «εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα», αποδίδοντάς την και «στη βοήθεια του Θεού».

Όπως υποστήριξε, «εχθροί και φίλοι αναγνώρισαν το μέγεθος του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της εξαπάτησης» που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Ο Αμπού Ομπέιντα ανέφερε ακόμη ότι τρία χρόνια έχουν περάσει από τότε που, όπως είπε, «τα όπλα των μαχητών συνέτριψαν το δόγμα ασφαλείας της κατοχής», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει πλέον αποτροπή». Παράλληλα, δήλωσε ότι «η Παλαιστίνη δεν θα ξεχάσει όσους στάθηκαν στο πλευρό της, ιδιαίτερα εκείνους που έχυσαν το αίμα τους για αυτήν».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς θα επιθυμούσε να δει επιθέσεις κατά του Ισραήλ να εξαπολύονται και από νέες κατευθύνσεις.

«Όλοι είδαν πώς τα drones που ήρθαν από διάφορα μέτωπα, από την Υεμένη και το Ιράκ, στέρησαν τον ύπνο από τον εχθρό. Τι θα συνέβαινε αν άνοιγε εναντίον του και ένα μέτωπο από τη Δύση;» ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια φράση που ερμηνεύεται ως κάλεσμα για διεύρυνση της γεωγραφίας των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, πέρα από τα ήδη ενεργά μέτωπα.

Qassam released the uncensored footage of Yahya Sinwar on frontline in Tel al-Sultan, Rafah, from the days before his assassination in October 2024; he is with Tel al-Sultan Battalion commander Mahmoud Hamdan and company commander Anis al-Darbi. [Qassam Brigades 5/10] https://t.co/lu5i7NrPAl — Jon Elmer (@jonelmer) October 6, 2026

Η 7η Οκτωβρίου και τα επακόλουθα

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ένοπλοι της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων εισέβαλαν σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ, σε στρατιωτικές βάσεις και στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ενώ 251 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση συνοδεύτηκε και από καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο πόλεμος που ακολούθησε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές στη Γάζα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 74.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα. Ο απολογισμός αυτός δεν διαχωρίζει αμάχους από μαχητές.

Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού έχουν εκτιμήσει ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών που ανακοινώνεται από τις αρχές της Γάζας είναι σε γενικές γραμμές κοντά στην πραγματικότητα, ενώ υπολογίζουν ότι για κάθε νεκρό μαχητή σκοτώθηκαν δύο έως τρεις άμαχοι.