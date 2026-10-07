Κρήτη: Απεγκλωβίστηκαν ύστερα από 8 ημέρες οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς – ΒΙΝΤΕΟ

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Αίσιο τέλος, ως άλλωστε αναμενόταν, είχε η περιπέτεια των οκτώ εργαζομένων που ήταν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς από τις 29 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Οι οκτώ εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν από το φαράγγι λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι, καλά στην υγεία τους, αλλά εμφανώς καταπονημένοι από την πολυήμερη παραμονή τους.

Η επιχείρηση επιστροφής τους άρχισε στις περίπου 8:30 το πρωί, με τη διαδρομή να αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς σε αρκετά σημεία το μονοπάτι έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Περίπου στα μισά της διαδρομής συναντήθηκαν με συνεργεία που εργάζονται για την αποκατάσταση των καταστροφών.

Όταν τελικά έφτασαν στο Ξυλόσκαλο, τους περίμεναν συνάδελφοί τους και όλοι μαζί γιόρτασαν το τέλος της περιπέτειας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ένας από τους εργαζόμενους περιέγραψε τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Σαμαριά, επισημαίνοντας ότι διέθεταν αρκετά τρόφιμα και εφόδια, ενώ η επικοινωνία με τις οικογένειές τους ήταν συνεχής. Όπως εξήγησε, υπήρχε η δυνατότητα να φύγουν νωρίτερα, ωστόσο αποφάσισαν να μην επιχειρήσουν την αποχώρηση, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των νεότερων μελών της ομάδας.

«Το μονοπάτι είναι χάλια», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους εργαζόμενους, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την έξοδό τους.

Όπως εξήγησε, στη διάρκεια της παραμονής τους στο φαράγγι διέθεταν επαρκή τρόφιμα και εφόδια, ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Για τον λόγο αυτό, οι συγγενείς τους γνώριζαν ότι ήταν καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανησυχία.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν επιχειρήσει να εγκαταλείψουν το φαράγγι νωρίτερα. Ωστόσο, επέλεξαν να περιμένουν μέχρι να είναι ασφαλέστερη η διαδρομή, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο κυρίως τους νεότερους εργαζόμενους.