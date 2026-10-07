Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή στη μέση του δρόμου – Άνοιξε την πόρτα του βαν, έβγαλε τον οδηγό και τον χτύπησε – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο περιστατικό βίας ανάμεσα σε δύο οδηγούς εκτυλίχθηκε σήμερα Τετάρτη σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου. Για άγνωστη αιτία, ο οδηγός ενός μαύρου ΙΧ επιτέθηκε στον οδηγό ενός άσπρου μίνι βαν, με φωνές, βρισιές και γροθιές, προτού περαστικοί επέμβουν για να λήξουν τη διαμάχη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό βίας ανάμεσα σε δύο οδηγούς εκτυλίχθηκε σήμερα Τετάρτη σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.
  • Ο οδηγός ενός μαύρου ΙΧ κατέβηκε από αυτό φωνάζοντας, άνοιξε την πόρτα του μίνι βαν και επιχείρησε να βγάλει έξω τον οδηγό του.
  • Στη συνέχεια επιτέθηκε στον οδηγό του μίνι βαν με γροθιά, ενώ περαστικοί επενέβησαν και τον απομάκρυναν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο περιστατικό βίας ανάμεσα σε δύο οδηγούς εκτυλίχθηκε σήμερα Τετάρτη σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου στις 13:10.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της Voria.gr, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας ο οδηγός ένος μαύρου ΙΧ κατεβαίνει από αυτό φωνάζοντας, βρίζοντας και ζητώντας εξηγήσεις από τον οδηγό ενός άσπρου μίνι βαν.

«Κατέβα κάτω μη σου γ…σω», του φώναξε.

Κινούμενος απειλητικά, ο οδηγός του μαύρου ΙΧ ανοίγει την πόρτα του μίνι βαν όπου βρισκόταν ο έτερος οδηγός και επιχειρεί να τον βγάλει έξω. Εκείνος κατεβαίνει και κάνει βήματα προς τα πίσω προκειμένου να απομακρυνθεί.

Περαστικοί μαζεύονται γύρω ζητώντας από τους δύο τους να λήξουν τη διαμάχη. Ο οδηγός του μαύρου ΙΧ τότε επιτίθεται σε αυτόν του μίνι βαν θέλοντας να τον χτυπήσει με γροθιά στο πρόσωπο, κάτι που φαίνεται να καταφέρνει.

Οι περαστικοί τότε επεμβαίνουν και τον απομακρύνουν. Το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο επιτιθέμενος μπήκε στο όχημά του και αποχώρησε.

 

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