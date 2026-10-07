Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό 12χρονου από δύο 13χρονους έξω από σχολείο

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Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνει την ωμή βία μεταξύ ανηλίκων και καταγράφει τη βαναυσότητα, με την οποία παιδιά μόλις 13 ετών, ξυλοκοπούν ένα 12χρονο αγόρι για ασήμαντη αφορμή.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το neakriti.gr, καταγράφεται η συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, στο περιστατικό που σημειώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (6/10/2026), σε χώρο εκτός σχολείου, στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο 12χρονος που κατήγγειλε ότι δέχθηκε την επίθεση διαπληκτίστηκε με έναν 13χρονο. Στη συνέχεια, ένας φίλος του 13χρονου φέρεται να επιτέθηκε στον 12χρονο, με το περιστατικό να παίρνει γρήγορα διαστάσεις.

Οι εικόνες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι εμπλεκόμενοι είναι παιδιά ηλικίας μόλις 12 και 13 ετών, ενώ την ίδια ώρα ακόμη ένας ανήλικος, φέρεται να καταγράφει με κινητό τηλέφωνο όσα συμβαίνουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρονται να εξύβρισαν και να χτύπησαν τον 12χρονο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Βιντεοσκοπούσε το περιστατικό και το ανάρτησε στα social media

Ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το περιστατικό, ένας ακόμη 12χρονος φέρεται να το κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αναρτήθηκε στη συνέχεια στο Snapchat, με αποτέλεσμα το περιστατικό να περάσει από τον φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο.

Η καταγραφή και δημοσιοποίηση σκηνών βίας μεταξύ ανηλίκων, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ανησυχία, καθώς αντίστοιχες πρακτικές, εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα σε περιστατικά νεανικής παραβατικότητας.

Τρεις ανήλικοι και πέντε κηδεμόνες συνελήφθησαν

Αφότου ενημερώθηκαν οι Αρχές, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ανηλίκων.

Πρόκειται για τους δύο ανηλίκους που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση και τον τρίτο που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βιντεοσκοπούσε και ανάρτησε το περιστατικό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν πέντε κηδεμόνες, δύο γυναίκες και τρεις άνδρες, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιφανειακά τα τραύματα του 12χρονου

Από το περιστατικό, ο 12χρονος δεν φέρεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, καθώς τα τραύματά του χαρακτηρίζονται επιφανειακά.

Ωστόσο, το νέο επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο λόγω της πολύ μικρής ηλικίας των εμπλεκομένων όσο και εξαιτίας της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία αναφέρει για το περιστατικό:

«Συνελήφθησαν χθες (06.10.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και παραβίασης προστασίας προσωπικών δεδομένων και πέντε αλλοδαποί κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (06.10.2026) δύο ανήλικοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου ημεδαπού ενώ τρίτος ανήλικος ημεδαπός προέβαινε στη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν καθώς και πέντε αλλοδαποί (δυο γυναίκες και τρεις άντρες) κηδεμόνες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».