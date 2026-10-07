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Κρήτη: Δύο ανήλικοι έβρισαν και ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους σε… live μετάδοση

Ένας 12χρονος μαθητής της Α' Γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, υπέστη μπούλινγκ και βίαιο ξυλοδαρμό από ομάδα συμμαθητών του, αλβανικής καταγωγής, εντός και εκτός σχολείου. Το περιστατικό «περιελάμβανε» βρισιές, επίθεση με μπουνιές και βιντεοσκόπηση του ξυλοδαρμού, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αστυνομία προχώρησε στην άμεση σύλληψη των τριών εμπλεκόμενων ανηλίκων, καθώς και των γονέων τους, για παραμέληση εποπτείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου έζησε ένας μαθητής της Α’ Γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, δεχόμενος μπούλινγκ από ομάδα συμμαθητών του.
  • Αρχικά τον κύκλωσαν στο προαύλιο και όταν σχόλασαν, του επιτέθηκαν με μπουνιές μόλις 20 μέτρα από το σχολείο. Ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τον βίαιο ξυλοδαρμό, ανεβάζοντας στιγμιότυπα στα social media.
  • Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και συνέλαβε τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους. Συνελήφθησαν επίσης και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου, έζησε ένας μαθητής της Α’ Γυμνασίου, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο, Λασιθίου. Ο μαθητής φέρεται να δέχθηκε μπούλινγκ από μία ομάδα συμμαθητών του για λόγους που δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί.

Σύμφωνα με το Cretalive News, αρχικά φέρονται να κύκλωσαν τον ανήλικο στο προαύλιο του σχολείου και άρχισαν να τον βρίζουν. Το περιστατικό, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Όταν σχόλασαν, του την «έστησαν» έξω από το σχολική δομή, και τον περίμεναν να βγει. Μόλις σε απόσταση 20 μέτρων από το σχολείο, του επιτέθηκαν με μπουνιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικοι χτυπούσαν τον 12χρονο, ενώ ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το κινητό τον βίαιο ξυλοδαρμό του, ανεβάζοντας στιγμιότυπα, στα social media.

H Αστυνομία ενημερώθηκε και η κινητοποίηση των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Αγίου Νικολάου, ήταν άμεση. Οι τρεις εμπλεκόμενοι ανήλικοι συνελήφθησαν όπως βέβαια και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

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