Κρήτη: Δύο ανήλικοι έβρισαν και ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους σε… live μετάδοση

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Εφιαλτικές στιγμές εντός και εκτός σχολείου, έζησε ένας μαθητής της Α’ Γυμνασίου, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο, Λασιθίου. Ο μαθητής φέρεται να δέχθηκε μπούλινγκ από μία ομάδα συμμαθητών του για λόγους που δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί.

Σύμφωνα με το Cretalive News, αρχικά φέρονται να κύκλωσαν τον ανήλικο στο προαύλιο του σχολείου και άρχισαν να τον βρίζουν. Το περιστατικό, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Όταν σχόλασαν, του την «έστησαν» έξω από το σχολική δομή, και τον περίμεναν να βγει. Μόλις σε απόσταση 20 μέτρων από το σχολείο, του επιτέθηκαν με μπουνιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικοι χτυπούσαν τον 12χρονο, ενώ ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το κινητό τον βίαιο ξυλοδαρμό του, ανεβάζοντας στιγμιότυπα, στα social media.

H Αστυνομία ενημερώθηκε και η κινητοποίηση των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Αγίου Νικολάου, ήταν άμεση. Οι τρεις εμπλεκόμενοι ανήλικοι συνελήφθησαν όπως βέβαια και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.