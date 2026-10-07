Συντάξεις: Ποιες και πόσο θα αυξηθούν – Οι δικαιούχοι και τα νέα ποσά – Αναλυτικοί πίνακες

Με την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 έγιναν γνωστές οι βασικές παράμετροι για τις συντάξεις του νέου έτους, με κυριότερες την αύξηση κατά 2,8% από την 1/1/2027 και την οριστική κατάργηση του συμψηφισμού της αύξησης με την προσωπική διαφορά.

Ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος κωδικοποιεί παρακάτω τα σημεία που αφορούν άμεσα στους συνταξιούχους και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, με βάση τα στοιχεία του σχεδίου του προϋπολογισμού όπως ανακοινώθηκαν, και παραθέτει ενδεικτικούς υπολογισμούς για τα νέα ποσά.

1.Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις

Από την 1/1/2027 οι συνταξιούχοι πρόκειται να δουν αύξηση στις κύριες συντάξεις. Η αύξηση υπολογίζεται με το μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και, σύμφωνα με το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, θα είναι της τάξης του 2,8%. Οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις θα χορηγηθούν σε όλους τους ήδη συνταξιούχους αλλά και σε εκείνους που θα υποβάλουν το σχετικό αίτημα έως την 31/12/2026, ενώ την αύξηση θα δουν σε πραγματικά ποσά και όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2027.

Την αύξηση δικαιούται πλέον το σύνολο των συνταξιούχων

Η σημαντικότερη αλλαγή για το 2027 είναι ότι καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά. Έως σήμερα, για όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από την 12/5/2016 και λάμβαναν προσωπική διαφορά κατόπιν του επανυπολογισμού της σύνταξής τους, η αύξηση απορροφούνταν (ολικά ή μερικά) από την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να είναι μόνο «λογιστική» και να μην φαίνεται σε πραγματικά χρήματα στο πορτοφόλι του συνταξιούχου. Το 2026 ο συμψηφισμός περιορίστηκε στο μισό της αύξησης, ενώ από την 1/1/2027 καταργείται οριστικά. Έτσι, η αύξηση του 2,8% θα καταβληθεί ακέραια σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνταξιοδότησης και από το αν λαμβάνουν προσωπική διαφορά ή όχι. Από την αλλαγή ωφελούνται περίπου 670.000 συνταξιούχοι που μέχρι σήμερα έβλεπαν την αύξηση να «χάνεται» στην προσωπική διαφορά. Σημειώνεται ότι η προσωπική διαφορά δεν περικόπτεται ούτε αφαιρείται από τη σύνταξη· εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που έχει σήμερα, απλώς παύει πλέον να απορροφά τις ετήσιες αυξήσεις.

Αυξήσεις στις συντάξεις από την 1/1/2027

Συντάξεις χωρίς προσωπική διαφορά

2. Αύξηση στην Εθνική Σύνταξη για όσους αποχωρήσουν από την 1/1/2027

Από την 1/1/2027 θα αυξηθεί η Εθνική Σύνταξη κατά 2,8% και θα επηρεάσει όσους συνταξιοδοτηθούν το 2027. Η εν λόγω αύξηση θα είναι της τάξης του 2,8%, ήτοι 12,51 €, με το ποσό της Εθνικής Σύνταξης να διαμορφώνεται στα 459,38 € από 446,87 € που ισχύει το 2026. Έτσι όποιος συνταξιοδοτηθεί από την 1/1/2027 πρόκειται να δει το τμήμα της σύνταξης που αφορά την Εθνική Σύνταξη να αντιστοιχεί σε 459,38 €. Είναι αυτονόητο ότι τυχόν περικοπές στην Εθνική Σύνταξη που αφορούν τα έτη παραμονής στην Ελλάδα (ως 40), τα έτη ασφάλισης (λιγότερα από 20) ή την περικοπή λόγω πρόωρης σύνταξης (μειωμένη σύνταξη) ή σε σύνταξη λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται κανονικά επί του νέου ποσού Εθνικής Σύνταξης.

3. Αύξηση στην κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου

Από την 1/1/2027 μέσω της αύξησης της Εθνικής Σύνταξης πρόκειται να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου / συνταξιούχου που δικαιούνται ο / η επιζών σύζυγος και τα τέκνα. Έτσι στις περιπτώσεις θανάτου και μεταβίβασης σύνταξης από την 1/1/2027 η κατώτατη σύνταξη θα αντιστοιχεί σε 459,38 €.

4. Αύξηση στην ανώτατη σύνταξη

Από την 1/1/2027 μέσω της αύξησης της Εθνικής Σύνταξης πρόκειται να αυξηθεί και το πλαφόν σύνταξης, το οποίο ισούται με το δωδεκαπλάσιο της Εθνικής Σύνταξης. Έτσι η ανώτατη κύρια σύνταξη θα διαμορφώνεται πλέον στις 5.512,56 € από 5.362,44 € που ισχύει το 2026.

5. Αύξηση στην σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ

Από την 1/1/2027 μέσω της αύξησης της Εθνικής Σύνταξης πρόκειται να αυξηθεί και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων που δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΑ όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και ΔΕΝ λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη οποιαδήποτε παροχή από την Ελλάδα και το εξωτερικό που να ξεπερνά τα 360 €. Έτσι για τους δικαιούχους της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα το ποσό της σύνταξης θα αντιστοιχεί σε 430,67 € από 418,94 € που ισχύει το 2026.

6. Τιμαριθμοποίηση των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Από την 1/1/2027 τα όρια της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό με τις συντάξεις, δηλαδή κατά 2,8%. Με τον τρόπο αυτό η αύξηση της σύνταξης δεν θα οδηγήσει κανέναν συνταξιούχο σε ανώτερη κλίμακα κράτησης, ενώ όσοι βρίσκονται κάτω από το πρώτο όριο θα συνεχίσουν να μην έχουν καθόλου παρακράτηση. Τα νέα όρια της κλίμακας θα είναι:

Εισφορά 3% νέο όριο στα 1.509,11 € από 1.468,01 €

Εισφορά 6% νέο όριο στα 1.832,49 € από 1.782,58 €

Εισφορά 7% νέο όριο στα 2.155,87 € από 2.097,15 €

Εισφορά 9% νέο όριο στα 2.479,25 € από 2.411,72 €

Εισφορά 10% νέο όριο στα 2.802,64 € από 2.726,30 €

Εισφορά 12% νέο όριο στα 3.126,01 € από 3.040,87 €

Εισφορά 13% νέο όριο στα 3.449,39 € από 3.355,44 €

Εισφορά 14% νέο όριο στα 3.772,78 € από 3.670,02 €

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με σύνταξη 1.780 € υπάγεται σήμερα στην κλίμακα του 3% και έχει παρακράτηση 53,40 € για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Από την 1/1/2027 η σύνταξή του θα αυξηθεί κατά 2,8% στα 1.829,84 €. Χωρίς την τιμαριθμοποίηση θα περνούσε στην κλίμακα του 6% με παρακράτηση 109,79 €, ενώ με τα νέα όρια παραμένει στην κλίμακα του 3% με παρακράτηση 54,90 €, κερδίζοντας έτσι στην πράξη ολόκληρη την αύξηση.

*Τα ποσά του άρθρου έχουν υπολογιστεί με βάση την αύξηση 2,8% που προβλέπει το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027. Το οριστικό ποσοστό θα επιβεβαιωθεί με την ψήφιση του Προϋπολογισμού και την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.

Γράφει ο Διονύσης Ρίζος, Δικηγόρος