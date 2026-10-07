Κώστας Φραγκολιάς για Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα: «Είμαι πολύ στεναχωρημένος για όλο αυτό…»

Ο Κώστας Φραγκολιάς εξέφρασε την άποψή του για την υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο «Happy Day». 

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Κώστας Φραγκολιάς
Φωτογραφία: Instagram/fragkolias
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Φραγκολιάς, μέσα από το «Happy Day», αναφέρθηκε στην υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.
  • Στην ερώτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είναι δύο άνθρωποι που γενικά “τα εν οίκω, μη εν δήμω”».
  • Ο Κώστας Φραγκολιάς τόνισε πως είναι «πολύ στεναχωρημένος για όλο αυτό».

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Ο Κώστας Φραγκολιάς μέσα από το «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στην υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. «Είμαι πολύ στεναχωρημένος για όλο αυτό. Επειδή είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ πάρα πολύ, τους έχω ζήσει, με έχουν βάλει σπίτι τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης στη διάρκεια της τοποθέτησής του για το θέμα.

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή ρώτησε τον Κώστα Φραγκολιά αν του κάνει εντύπωση όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, καθώς γνωρίζει προσωπικά και τους δύο, ο καλλιτέχνης και μέλος της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Alpha, απάντησε: «Μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είναι δύο άνθρωποι που γενικά “τα εν οίκω, μη εν δήμω”».

«Να την πω την αλήθεια, είμαι πολύ στεναχωρημένος για όλο αυτό. Επειδή είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ πάρα πολύ, τους έχω ζήσει, με έχουν βάλει σπίτι τους, και μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό», συνέχισε στην τοποθέτησή του.

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