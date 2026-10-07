Τζένη Μπότση: «Η εμμηνόπαυση δεν επηρέασε τη διατροφή μου, αλλά είχα πολλές ανωμαλίες στο βάρος μου και στη διάθεσή μου»

Για το θέμα της εμμηνόπαυσης μίλησε η Τζένη Μπότση σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια εξόδου της. «Είχα πολλές ανωμαλίες και στο βάρος μου και στη διάθεσή μου», εξομολογήθηκε η αγαπημένη καλλιτέχνις.

Σε ερώτηση για το αν ακολουθεί κάποια διατροφή, η Τζένη Μπότση ανέφερε ότι δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει, εξηγώντας τον λόγο: «Την ακολουθώ, ποτέ δεν σταμάτησα να κάνω διατροφή στη ζωή μου. Είμαι από αυτές που άμα δεν κάνουν διατροφή, δεν…».

«Συνήλθε ο μεταβολισμός μου από την περίοδο της εμμηνόπαυσης, οπότε τώρα είμαι μια χαρά», πρόσθεσε στις δηλώσεις της.

Συνεχίζοντας, η επιτυχημένη καλλιτέχνις μίλησε για το θέμα της εμμηνόπαυσης και για τη δική της εμπειρία από αυτή: «Η εμμηνόπαυση δεν επηρέασε τη διατροφή μου, αλλά είχα πολλές ανωμαλίες στο βάρος μου και στη διάθεσή μου».

«Το έχω μάθει πια, ξέρω ότι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είμαι στρατιώτης και το Σαββατοκύριακο… Πατάτα τηγανιτή», σημείωσε.