Τζένη Μπότση: «Η εμμηνόπαυση δεν επηρέασε τη διατροφή μου, αλλά είχα πολλές ανωμαλίες στο βάρος μου και στη διάθεσή μου»

Η Τζένη Μπότση μίλησε για την προσωπική της εμπειρία με την εμμηνόπαυση, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπισε ανωμαλίες στο βάρος και τη διάθεσή της, αλλά η διατροφή της δεν επηρεάστηκε. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Τζένη Μπότση
Φωτογραφία: Instagram/ jennybotsi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζένη Μπότση μίλησε για την εμπειρία της με την εμμηνόπαυση, τονίζοντας: «Η εμμηνόπαυση δεν επηρέασε τη διατροφή μου, αλλά είχα πολλές ανωμαλίες στο βάρος μου και στη διάθεσή μου».
  • Σε δηλώσεις της, η καλλιτέχνις ανέφερε ότι ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει διατροφή στη ζωή της, καθώς «είμαι από αυτές που άμα δεν κάνουν διατροφή, δεν…».
  • Η ίδια πρόσθεσε ότι «συνήλθε ο μεταβολισμός μου από την περίοδο της εμμηνόπαυσης, οπότε τώρα είμαι μια χαρά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για το θέμα της εμμηνόπαυσης μίλησε η Τζένη Μπότση σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια εξόδου της. «Είχα πολλές ανωμαλίες και στο βάρος μου και στη διάθεσή μου», εξομολογήθηκε η αγαπημένη καλλιτέχνις.

Σε ερώτηση για το αν ακολουθεί κάποια διατροφή, η Τζένη Μπότση ανέφερε ότι δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει, εξηγώντας τον λόγο: «Την ακολουθώ, ποτέ δεν σταμάτησα να κάνω διατροφή στη ζωή μου. Είμαι από αυτές που άμα δεν κάνουν διατροφή, δεν…».

«Συνήλθε ο μεταβολισμός μου από την περίοδο της εμμηνόπαυσης, οπότε τώρα είμαι μια χαρά», πρόσθεσε στις δηλώσεις της.

Συνεχίζοντας, η επιτυχημένη καλλιτέχνις μίλησε για το θέμα της εμμηνόπαυσης και για τη δική της εμπειρία από αυτή: «Η εμμηνόπαυση δεν επηρέασε τη διατροφή μου, αλλά είχα πολλές ανωμαλίες στο βάρος μου και στη διάθεσή μου».

«Το έχω μάθει πια, ξέρω ότι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είμαι στρατιώτης και το Σαββατοκύριακο… Πατάτα τηγανιτή», σημείωσε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ