Πέθανε στα 62 του ο ηθοποιός Ρόμπερτ Κέλκερ-Κέλι, πρωταγωνιστής του «Days of Our Lives» – Είχε παραπονεθεί για πόνο στο στήθος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Κέλκερ-Κέλι, γνωστός κυρίως από τον ρόλο του Μπο Μπρέιντι στην αμερικανική δημοφιλή σαπουνόπερα «Days of Our Lives». Ο ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Σεντ Πίτερς του Μιζούρι, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο νωρίτερα είχε παραπονεθεί για πόνο στο στήθος.

Ο Κέλκερ-Κέλι πέθανε στις 3 Οκτωβρίου, με την επίσημη αιτία θανάτου να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με το Variety, η αστυνομία του Σεντ Πίτερς κλήθηκε σε περιστατικό με άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις του και δεν ανέπνεε. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο 62χρονος είχε προηγουμένως εκφράσει παράπονα για πόνο στο στήθος και ότι οι συνθήκες παρέπεμπαν σε ιατρικό επεισόδιο.

Από το «Another World» στο «Days of Our Lives»

Ο Ρόμπερτ Κέλκερ-Κέλι ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική το 1987, υποδυόμενος τον Σαμ Φάουλερ στη σειρά «Another World». Το 1992 εντάχθηκε στο καστ του «Days of Our Lives», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Μπο Μπρέιντι από τον Πίτερ Ρέκελ.

Παρέμεινε στη σειρά μέχρι το 1995 και συμπρωταγωνίστησε με την Κρίστιαν Αλφόνσο, στον ρόλο της Χόουπ Μπρέιντι, και τη Λίσα Ρίνα, που υποδυόταν την Μπίλι Ριντ. Το 1995, ο Κέλκερ-Κέλι και η Ρίνα κέρδισαν μάλιστα βραβείο Soap Opera Digest ως το πιο «καυτό» τηλεοπτικό ζευγάρι.

Οι καταγγελίες της Λίσα Ρίνα

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το όνομα του ηθοποιού είχε επιστρέψει στη δημοσιότητα μετά τις αναφορές της Λίσα Ρίνα στα απομνημονεύματά της για τη δύσκολη συνεργασία τους.

Η Ρίνα είχε υποστηρίξει ότι ο Κέλκερ-Κέλι ήταν λεκτικά κακοποιητικός και χειριστικός απέναντί της κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στη σειρά.

Είχε επίσης ισχυριστεί ότι μετά την αιφνίδια αποχώρησή του από το «Days of Our Lives», το NBC παρείχε για αρκετές εβδομάδες ασφάλεια στην ίδια και στην Κρίστιαν Αλφόνσο.

Ο Κέλκερ-Κέλι δεν είχε απαντήσει δημόσια στους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Inside Robert Kelker-Kelly’s secret feud with Days of Our Lives wife Lisa Rinna https://t.co/fPpNi91BiA — The US Sun (@TheSunUS) October 6, 2026

Άφησε την υποκριτική και έγινε επαγγελματίας πιλότος

Το 1997 παντρεύτηκε τη Μίριαμ Πάρις και αποχώρησε από το Λος Άντζελες, αφήνοντας σταδιακά πίσω του την υποκριτική.

Απέκτησε πιστοποίηση στη συντήρηση αεροσκαφών, ενώ από το 2002 έως το 2003 δίδαξε υποκριτική σε σχολή παραστατικών τεχνών στη Μασαχουσέτη.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως επαγγελματίας πιλότος, συνεχίζοντας παράλληλα να διδάσκει μέχρι τον θάνατό του.

Ο Κέλκερ-Κέλι είχε εμφανιστεί επίσης στο «General Hospital» ως Σταύρος Κασσαντίν, αρχικά το 2001 και αργότερα σε guest εμφανίσεις το 2002, το 2003, το 2013 και το 2014.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονταν ακόμη συμμετοχές σε ταινίες και τηλεταινίες όπως τα «Dream for an Insomniac», «Winter Heat» και «Mr. Write».