Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά – Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία

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Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις. Στο Ιόνιο και σταδιακά στα δυτικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με τοπικές βροχές και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως στα ανατολικά νησιά.

Περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.