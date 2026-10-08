Κρατικά «φέσια»: Εκρηκτική αύξηση τον Αύγουστο – Πώς διαμορφώνονται οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Αυξάνονται αντί να μειώνονται τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα στο τέλος του περασμένου Αυγούστου να αναρριχηθούν στα 3,82 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων).

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους, έφτασαν στα 2,8 δισ. ευρώ, από 2,642 δισ. ευρώ που ήταν έναν μήνα νωρίτερα και 2,577 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Μεγάλη αύξηση κατά 62% σημειώθηκε τον Αύγουστο και στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Για πρώτη φορά ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ (1,023 δισ. για την ακρίβεια), έναντι 629 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούλιο, εξέλιξη η οποία δυσχεραίνει περαιτέρω την τρωθείσα -και λόγω της ενεργειακής κρίσης- ρευστότητα πολλών επιχειρήσεων που περιμένουν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, χωρίς να εξαιρούνται από το πρόβλημα και κάποιες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους ανήλθαν στα 2,8 δισ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στο 1,023 δισ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά 3,82 δισ. ευρώ.

Ο «χάρτης» των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Αναλυτικότερα, ο «χάρτης» των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, στο τέλος Αυγούστου, διαμορφώθηκε ως εξής:

Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, όταν οι οφειλές είχαν ανέλθει σε 1,238 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αποκλιμάκωση των προηγούμενων μηνών, αντιστράφηκε και πάλι, με αποτέλεσμα το ύψος των οφειλών να παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντική πίεση στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το δημόσιο σύστημα υγείας.

Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 52 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 681 εκατ. ευρώ του Ιουλίου με σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων να συνδέεται με την απονομή συντάξεων. Αν και ο e-ΕΦΚΑ έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία και ο μέσος χρόνος απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης έχει περιοριστεί περίπου στις 40 ημέρες, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν περισσότερο χρόνο, ιδιαίτερα όταν ο ασφαλισμένος έχει διαδοχικό ή παράλληλο χρόνο ασφάλισης ή συμμετοχή σε περισσότερα επικουρικά Ταμεία ή όταν πρόκειται για επικουρικές συντάξεις.

Επιμέρους, οι οφειλές του ΕΟΠΠΥ, διαμορφώθηκαν στα 280 εκατ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο στα 329 εκατ. ευρώ, από 314 τον Ιούλιο, καταγράφοντας, έστω και μικρή αύξηση.

Αύξηση κατέγραψαν και τα χρέη των Νομικών Προσώπων. Διαμορφώθηκαν στα 250 εκατ. ευρώ (από 241 εκατ. που ήταν ένα μήνα πριν) με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα να είναι αρνητική για όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των υπουργείων διαμορφώθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 61 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ άλλα 36 εκατ. ευρώ αφορούν το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Καθυστερούν οι επιστροφές φόρων

Τον Αύγουστο, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στο 1,023 δισ. ευρώ από 629 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούλιο. Οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρου, με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 158 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) ενώ οι λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών έφτασαν τα 90 εκατ. ευρώ. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν από 375 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο σε 775 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο.

Η πλατφόρμα

Πάντως, παρά τις συστάσεις του οικονομικού επιτελείου προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους συνεχίζουν να αυξάνονται, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα παραμένει.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ) προχωρά από τον Δεκέμβριο στην ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας «Συνέπεια», μέσω της οποίας θα καταγράφονται και θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και η πορεία αποπληρωμής τους από φορείς και οργανισμούς. Όσοι εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους θα μπαίνουν, σύμφωνα με το ERTNews, σε «μαύρη λίστα».

Πιο συγκεκριμένα, το νέο «εργαλείο» θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα εμφανίζει δημόσια σε πραγματικό χρόνο την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει: ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν εξοφληθεί, ποια παραμένουν ανεξόφλητα ή σε εκκρεμότητα και ποιος φορέας χρωστάει και ποιο ποσό.

Η βασική φιλοσοφία της πλατφόρμας είναι η δημόσια «έκθεση» των φορέων εκείνων που καθυστερούν τις πληρωμές τους.

Μέχρι σήμερα, τα χρέη των φορέων κρύβονταν πίσω από γενικά και αόριστα στατιστικά στοιχεία. Πλέον, η πλατφόρμα θα βγάζει στη… φόρα την ταυτότητα του ασυνεπούς φορέα και η διοίκηση του κάθε φορέα θα εκτίθεται άμεσα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην κοινή γνώμη για τη διαχειριστική της ανικανότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διοικήσεις.

Όπως σημειώνουν στελέχη του ΥΠΕΘΟ, η ανάγκη για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι τεράστια, καθώς πρόκειται για τιμολόγια αξίας δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι έως τα τέλη Αυγούστου 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 265.000 τιμολόγια του Δημοσίου, συνολικής αξίας 22,6 δισ. ευρώ, από τις αρχές του έτους, με την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής.