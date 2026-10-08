Ελ Σαλβαδόρ: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επισιτιστική ασφάλεια λόγω του Ελ Νίνιο

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Σχέδιο έκτακτης ανάγκης με στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας ενέκρινε την Τετάρτη το Κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ξηρασίας λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας στην αγροτική παραγωγή και στην αποτροπή πιθανών ελλείψεων τροφίμων.

Την ίδια ώρα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) προειδοποιεί για τις ευρύτερες επιπτώσεις του φαινομένου στη Λατινική Αμερική. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΕΠ, Λένα Σαβέλι, οι ελλείψεις τροφίμων που ενδέχεται να προκαλέσει η παρατεταμένη ξηρασία θα μπορούσαν να επηρεάσουν περίπου 16 εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή.

Το Ελ Νίνιο, το οποίο συνδέεται με σημαντικές μεταβολές στις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις, μπορεί να επιδεινώσει τις συνθήκες ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, αυξάνοντας την πίεση στην αγροτική παραγωγή και την επισιτιστική επάρκεια.

Σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων σε διεθνή κλίμακα, το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι το πιο ισχυρό των τελευταίων δεκαετιών, επιτείνοντας τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Αναμένεται να φθάσει στην κορύφωσή του μεταξύ του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου.

«Ο στόχος μας είναι να αποτρέψουμε ζημιές στους τομείς της γεωργίας, της αγροβιομηχανίας και πάνω απ’ όλα στη διατροφική ασφάλεια», είπε ο Κριστιάν Γκεβάρα, βουλευτής της παράταξης του προέδρου της Δεξιάς, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Το σχέδιο που ενέκρινε το κοινοβούλιο, στο οποίο είναι κυρίαρχη η προεδρική παράταξη, προβλέπει ιδίως τη δημιουργία αποθεμάτων τροφίμων και τη χορήγηση βοήθειας στις πιο ευάλωτες οικογένειες, μεταξύ άλλων.

Η αντιπολίτευση εκτιμά όμως ότι η αντίδραση είναι πολύ καθυστερημένη. «Είναι κάτι που ξέραμε ήδη και ούτε η κυβέρνησή σας, ούτε το υπουργείο Γεωργίας σας έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα τη σωστή στιγμή», στηλίτευσε η κεντρώα βουλεύτρια Κλαούδια Ορτίς.

Σύμφωνα με αντιπρόσωπο της σαλβαδοριανής ομοσπονδίας μικρών και μεσαίων αγροτικών παραγωγών, τον Λουίς Τρεμίνιο, το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε «με πέντε μήνες καθυστέρηση».

Ο συλλογικός φορέας τόνισε πως η πρώτη σοδειά βασικών σιτηρών, από τον Μάιο ως τον Ιούλιο, παρουσιάζει απώλειες περίπου 20%, εξαιτίας της κρίσης λειψυδρίας.

Το Σαλβαδόρ κατέγραψε 13 ρεκόρ θερμοκρασίας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Σαλβαδόρ βρίσκεται εν μέρει πάνω στον «άνυδρο διάδρομο» της κεντρικής Αμερικής, ξηρή λωρίδα γης ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραία κλιματικά φαινόμενα.