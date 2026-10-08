Μπόλτον: Ο Τραμπ «εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι φίλος του» – Η προειδοποίηση για Ευρώπη και Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα από το πρίσμα μιας προσωπικής σχέσης, υποστήριξε ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, εκτιμώντας ότι αυτή η αντίληψη επηρεάζει τη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στο TVP World, ο Μπόλτον προειδοποίησε επίσης για το ενδεχόμενο ευρύτερης αποχώρησης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ευρώπη και υποστήριξε ότι οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι, κατά βάθος, ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι φίλος του», δήλωσε ο Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ από το 2018 έως το 2019.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος τείνει να αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μεταξύ κρατών μέσα από τις προσωπικές σχέσεις των ηγετών τους.

«Και επειδή ο Τραμπ βλέπει τις διακρατικές σχέσεις ως ενσωματωμένες στις προσωπικές σχέσεις των ηγετών τους, πιστεύει ότι όλα είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Η προσωπική σχέση με τον Πούτιν και οι κυρώσεις

Ο Μπόλτον εκτίμησε ότι αυτή η προσέγγιση αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στις ρωσικές πωλήσεις πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη σχέση του με τον Ρώσο ομόλογό του, αν και κατά καιρούς έχει εκφράσει δημόσια απογοήτευση για την έλλειψη προόδου προς μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Μπόλτον, πάντως, κάλεσε την Ουάσινγκτον να αντιμετωπίσει, όπως είπε, «πιο σοβαρά» τη ρωσική απειλή.

Προειδοποίηση για αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ και για την επανεξέταση από το Πεντάγωνο του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το TVP World, ο Μπόλτον υποστήριξε ότι η συζήτηση γύρω από το λεγόμενο «NATO 3.0», δηλαδή την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για την άμυνά της από την ίδια την Ευρώπη, ενδέχεται να λειτουργεί ως κάλυψη για κάτι ευρύτερο.

«Πιστεύω ότι μεγάλο μέρος όσων συζητούν […] έχει στόχο να λειτουργήσει ως καμουφλάζ για μια ευρύτερη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων και στρατιωτικών μέσων από την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, η Ουάσινγκτον θα έπρεπε αντίθετα να αναδιατάξει τις δυνάμεις της στην ευρωπαϊκή ήπειρο και να ενισχύσει την αντιμετώπιση της Ρωσίας στην ανατολική πτέρυγα.

Οι τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και ευρωπαϊκών πρωτευουσών έχουν δοκιμαστεί κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, με διαφωνίες γύρω από την αντιμετώπιση της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και άλλα διεθνή μέτωπα.

Παράλληλα, χώρες όπως η Πολωνία επιχειρούν να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφός τους, εν μέσω ανησυχιών για τη Μόσχα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι δεν αναλαμβάνουν επαρκές μέρος του κόστους και της ευθύνης για την άμυνά τους.

Μπόλτον: Οι ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να αλλάξουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας αναφέρθηκε και στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, στις οποίες θα κριθούν όλες οι έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και περίπου το ένα τρίτο της Γερουσίας.

Κατά την εκτίμησή του, εάν οι Δημοκρατικοί ενισχύσουν τη θέση τους έναντι των Ρεπουμπλικανών, θα μπορούσε να αυξηθεί η πίεση για επανέναρξη της άμεσης αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Μπόλτον υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του Κογκρέσου, ο πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.



«Ο πρόεδρος έχει τον συντριπτικά μεγαλύτερο λόγο στον καθορισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής», σημείωσε.