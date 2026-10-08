Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (8/10) – Δεσπόζουν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε και η μάχη του Τσιτσιπά στη Σανγκάη

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κίµερ Κόπεγιανς στη Σανγκάη, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Σανγκάη
10:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνο
10:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 Σανγκάη
14:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνο
14:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 Σανγκάη
19:00: Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)
19:00: Novasports 4HD | Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)
21:00: Novasports 5HD | Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)
21:15: Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)
21:30: Novasports 6HD | Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:45: Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν (EuroLeague)