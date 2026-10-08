Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (8/10) – Δεσπόζουν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε και η μάχη του Τσιτσιπά στη Σανγκάη

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κίµερ Κόπεγιανς στη Σανγκάη, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Media & Τηλεοπτικά Νέα