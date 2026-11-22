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Νέες περιπέτειες περιμένουν τα δυο σόγια στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha “Το σόι σου“.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 21:00

«Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι»

Ο Νάσος επιστρέφει με άδεια στο σπίτι των Χαμπέων. Κι ενώ όλοι ετοιμάζονται να τον υποδεχτούν, παράλληλα, του ετοιμάζουν και μια έκπληξη: έχουν μεσολαβήσει για τη μετάθεσή του στην Αθήνα.

Το πρόβλημα είναι πως έχουν μεσολαβήσει σχεδόν οι πάντες. Όταν τα βύσματα θα τσακωθούν μεταξύ τους και ο Νάσος μείνει επί ξύλου κρεμάμενος, ο Βαγγέλης αποφασίζει να απευθυνθεί σε έναν παλιό του γνώριμο: τον αρχιλοχία Τιμόθεο Βασκαλούπα (Δρόσος Σκώτης).

Μόνο που ο Βασκαλούπας θα τους βγει λιγάκι… διαφορετικός απ’ όσο τον περίμεναν. Κι ενώ όλοι παλεύουν να καλοπιάσουν τον Βασκαλούπα, ο Σάββας πρέπει να διαχειριστεί την επιστροφή του Νάσου και τον χωρισμό της Σάντρας!

Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00

«Το ‘τυχερό’ τασάκι»

Η Λιλίμπου επιστρέφει μετά από χρόνια στη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, και φέρνει μαζί και τη διάσημη… ενέργειά της. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για βάζο αλλά για τασάκι, που ο Μενέλαος κάνει το λάθος να φέρει και πάλι στο σπίτι.

Η Αλεξάνδρα, που την ίδια μέρα περιμένει μια πολύ σημαντική απάντηση, αντιδρά αμέσως στην επερχόμενη γρουσουζιά, όμως η «ενέργεια» της Λιλίμπου θα κάνει και πάλι το θαύμα της, αφού αντί για γκαντεμιά, το τασάκι θα αρχίσει να φέρνει απανωτά περιστατικά καλοτυχίας σε όλους…

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