Ισπανία: «Έγινες το σπίτι όλων» – Συγκίνηση και θλίψη για τον θάνατο της Μαρικάρμεν λίγο πριν υπογράψει για να επιστρέψει στην κατοικία της

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Με κεριά, λουλούδια και χειρόγραφα μηνύματα αποχαιρέτησαν τη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της 87χρονης που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η γυναίκα που της έγινε έξωση από το σπίτι όπου είχε ζήσει επί 71 χρόνια, δεν πρόλαβε τελικά να επιστρέψει: σύμφωνα με νεότερα στοιχεία ισπανικών μέσων, πέθανε μόλις λίγες ώρες πριν υπογράψει το νέο οκταετές συμβόλαιο που θα της επέτρεπε να ξαναμπεί στο σπίτι της.

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Fallece Maricarmen. Está en la última imagen de la anciana cuando regresó al piso en el que había sido desahuciada. QUE DESCANSE EN PAZ https://t.co/PT5HXuqWLa Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Αναβλήθηκε για 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στo Ελεγκτικό Συνέδριο — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 7, 2026

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στην Puerta del Sol, όπου παραμένουν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές για τη στεγαστική κρίση, αλλά και έξω από το παλιό της σπίτι στην οδό Alcalde Sainz de Baranda.

Κεριά άναψαν επίσης κοντά στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις μνήμης καταγράφηκαν και σε άλλες ισπανικές πόλεις.

«Έγινες το σπίτι όλων»

Έξω από την πολυκατοικία όπου έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο μνημείο.

Κάτοικοι της περιοχής άφηναν κεριά, λουλούδια και μηνύματα αποχαιρετισμού, μεταξύ των οποίων το «Έγινες το σπίτι όλων» και το «Σε ευχαριστούμε που αγωνίστηκες και αντιστάθηκες μέχρι το τέλος».

Άνθρωποι που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ προσωπικά τη Μαρικάρμεν πήγαν επίσης στο σημείο, λέγοντας ότι είχαν ταυτιστεί με την ιστορία και τον αγώνα της.

Το RTVE περιγράφει μια σχεδόν σιωπηλή συγκέντρωση γύρω από τα αναμμένα κεριά, που διακοπτόταν μόνο από κλάματα, αγκαλιές και λόγια παρηγοριάς. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο κόσμος άρχισε σταδιακά να αποχωρεί από το σημείο και να επιστρέφει στα σπίτια του.

De Sol al Congreso por Mari Carmen https://t.co/JVOxgYmxtL — Yáser 💛 (@Yaser_Piedrijo) October 7, 2026

Πέθανε λίγες ώρες πριν υπογράψει το νέο συμβόλαιο

Η πιο οδυνηρή νέα λεπτομέρεια αφορά την επιστροφή της στο σπίτι. Σύμφωνα με την El País, η Μαρικάρμεν επρόκειτο την Τετάρτη να υπογράψει νέο συμβόλαιο μίσθωσης οκτώ ετών, μετά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Η υγεία της, όμως, επιδεινώθηκε απροσδόκητα το πρωί της ίδιας ημέρας. Η 87χρονη τέθηκε σε καταστολή και πέθανε στις 19:30 στο νοσοκομείο Gregorio Marañón, έχοντας στο πλευρό της συγγενείς και ανθρώπους από την Ένωση Ενοικιαστών.

Είχε ήδη αποδεχθεί τη συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο διαμέρισμα με νέο συμβόλαιο και ενοίκιο που δεν θα ξεπερνούσε το 30% του καθαρού εισοδήματός της.

Δεν πρόλαβε ποτέ να περάσει ξανά την πόρτα.

Ήθελε να πεθάνει στο σπίτι όπου είχαν πεθάνει οι γονείς της

Άνθρωποι από το περιβάλλον της ανέφεραν ότι η Μαρικάρμεν είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να πεθάνει στο ίδιο σπίτι όπου είχαν πεθάνει οι γονείς της.

Οι άνθρωποι που τη στήριζαν σχεδίαζαν ακόμη και μια μικρή γιορτή για την επιστροφή της στο διαμέρισμα.

Στις 2 Νοεμβρίου θα συμπλήρωνε τα 88 χρόνια της. Για εκείνη την ημέρα σχεδιάζεται πλέον εκδήλωση στη μνήμη της.

Από την Puerta del Sol στο Κογκρέσο με κεριά

Στην Puerta del Sol η είδηση έφθασε ενώ ολοκληρωνόταν η καθημερινή συνέλευση των διαδηλωτών και προκάλεσε άμεση αναστάτωση.

Μετά από ενός λεπτού σιγή, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Η Μαρικάρμεν έφυγε, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται» και «Στον αγώνα μας, η Μαρικάρμεν ζει».

Ακολούθησε αυθόρμητη πορεία προς το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων. Η αστυνομία σταμάτησε τους συγκεντρωμένους στην περιοχή της οδού Cedaceros, όπου οι διαδηλωτές κάθισαν στον δρόμο, άναψαν κεριά και τήρησαν ακόμη ένα λεπτό σιγής.

Σύμφωνα με το EFE, στο σημείο διαβάστηκαν επίσης ανακοίνωση και ποίημα του Ραφαέλ Αλμπέρτι.

Η έξωση που μετατράπηκε σε εθνικό σύμβολο

Η Μαρικάρμεν είχε εξωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τέσσερις απόπειρες απομάκρυνσής της από το διαμέρισμα όπου είχε ζήσει επί 71 χρόνια.

Την ημέρα της έξωσης βγήκε από την πολυκατοικία σε φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε μέχρι τον θάνατό της.

Η εικόνα εκείνη προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με διαδηλώσεις και κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας σε ισπανικές πόλεις και επίκεντρο την Puerta del Sol.

Η υπόθεσή της έγινε καταλύτης στην ήδη οξυμένη πολιτική αντιπαράθεση για τη στέγαση, ενώ η κυβέρνηση προώθησε δύο σχετικά διατάγματα. Μετά την απόρριψή τους από το Κογκρέσο, η στεγαστική κρίση βρέθηκε ακόμη πιο έντονα στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης που ακολούθησε και της προκήρυξης πρόωρων εκλογών.

Η δικηγόρος της μιλά για «τεράστια επιβάρυνση» της υγείας της

Η δικηγόρος της Μαρικάρμεν, Μπεατρίθ Ντούρο, υποστήριξε ότι η διαδικασία της έξωσης είχε εξαιρετικά σοβαρή επίδραση στη σωματική της κατάσταση.

«Αν είχε ανασταλεί η έξωση, πιστεύω ότι δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επιβάρυνση της υγείας της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν «τεράστια». Πρόκειται για εκτίμηση της δικηγόρου και όχι για επίσημη ιατρική διαπίστωση σχετικά με την αιτία θανάτου.

Η ίδια ανέφερε πάντως ότι η Μαρικάρμεν πέθανε έχοντας τουλάχιστον την ελπίδα πως θα επέστρεφε τελικά στο σπίτι της.

«Δεν θα υπάρξουν άλλες Μαρικάρμεν»

Καθώς η νύχτα προχωρούσε, τα κεριά παρέμεναν αναμμένα τόσο έξω από το παλιό της σπίτι όσο και στα σημεία των κινητοποιήσεων.

Το σύνθημα που άρχισε να κυριαρχεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ήταν «Δεν θα υπάρξουν άλλες Μαρικάρμεν», καθώς οι διαδηλωτές δήλωναν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις για τη στέγαση.

Η 87χρονη δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι για το οποίο πάλεψε μέχρι το τέλος. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, όμως, το όνομά της είχε ήδη ξεπεράσει τα όρια μιας προσωπικής υπόθεσης έξωσης και είχε μετατραπεί σε ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.