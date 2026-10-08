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Σήφης Βαλυράκης: Σήμερα η δικαστική απόφαση για τους 2 ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Σήμερα η δικαστική απόφαση για τον θάνατο του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του για τους 2 ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η Δικαιοσύνη καλείται να απαντήσει στο ερώτημα: Ήταν μια αποτρόπαιη εγκληματική ενέργεια ή ένα δυστύχημα στη θάλασσα;

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Σήφης Βαλυράκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα ανακοινώνεται η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη.
  • Σχεδόν έξι χρόνια μετά τον θάνατο του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, η Δικαιοσύνη καλείται να απαντήσει στο ερώτημα: Ήταν μια αποτρόπαιη εγκληματική ενέργεια ή ένα δυστύχημα στη θάλασσα;
  • Ο εισαγγελέας της Έδρας αποδέχθηκε την κατηγορία και ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο αδελφοί, τονίζοντας ότι «Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά» και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σχεδόν 6 χρόνια μετά τον θάνατο του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, και ύστερα από μια μακρά ποινική προδιαδικασία, η πολύκροτη υπόθεση φτάνει σήμερα στην πρώτη ουσιαστική δικαστική κρίση.

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Είμαστε κοντά στην πλήρη δικαίωση»

Η Δικαιοσύνη καλείται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σήμερα η απόφαση του ΜΟΔ για τους 2 ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναμένεται σήμερα Πέμπτη (8/10) να ανακοινώσει την απόφαση του, έναν χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων- κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Κόλαφος» ο εισαγγελέας – Προτείνει την ενοχή των 2 ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

Οι δικαστές έχοντας αξιολογήσει την σωρεία των στοιχείων της υπόθεσης που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αλλά και του πλούσιου υλικού που προέκυψε, στις 60 και πλέον συνεδριάσεις στο ακροατήριο από καταθέσεις και άλλα δεδομένα, κατέληξαν στην ετυμηγορία που θα ανακοινώσει σήμερα ο πρόεδρος του ΜΟΔ.

Δολοφονία ή δυστύχημα

Τρεις τακτικοί και τέσσερις ένορκοι θα απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα της δίκης. Τι έκοψε το νήμα της ζωής του Σήφη Βαλυράκη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας όπου εντοπίστηκε το απόγευμα νεκρός με πολλαπλά χτυπήματα; Ήταν μια αποτρόπαιη εγκληματική ενέργεια ή ένα δυστύχημα στη θάλασσα;

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση – «Φόνος ή δυστύχημα;»

Η κατηγορία σε βάρος των δύο ψαράδων ορίζει ένα έγκλημα οι δράστες του οποίου «ενήργησαν με συγκλίνουσες πράξεις και κοινή δράση, γνωρίζοντας o ένας τις ενέργειες του άλλου, που κατέτειναν στην εξουδετέρωση του Ιωσήφ Βαλυράκη».

Κατά την δικογραφία, την επίμαχη μέρα και ώρα οι δύο αδελφοί επέβαιναν στο αλιευτικό τους στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας μεταξύ Πεζονησίου και Αγίας Τριάδας, ενώ ο Βαλυράκης ήταν στο φουσκωτό του σκάφος έτοιμος να βουτήξει για ψαροντούφεκο. Ένας διαπληκτισμός που είχαν, ήταν, κατά την κατηγορία, αρκετός: «ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα». Το θύμα χτυπημένο ήδη, λόγω της περιδίνησης πλήττεται από τις προπέλες του σκάφους και τελικά πεθαίνει μέσα στο νερό.

Στους ψαράδες καταλογίζεται ότι «θέλοντας να συγκαλύψουν την πράξη τους» εγκατέλειψαν το θύμα «αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, καίτοι καλώς γνώριζαν ότι αναζητείτο το θύμα από τις λιμενικές Αρχές, παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια».

Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται πλήρως όσα καταγράφονται στο βούλευμα παραπομπής τους και ισχυρίστηκαν απολογούμενοι ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.

«Κόλαφος» η εισαγγελική πρόταση

Ο εισαγγελέας της Έδρας με την αγόρευση του αποδέχθηκε την κατηγορία και ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο αδελφοί. «Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά» είπε ο εισαγγελικός λειτουργός τονίζοντας ότι δεν υποχώρησαν ούτε προ του τέλους: «ακόμη και στο σημείο που επιπλέει ο άνθρωπος στη θάλασσα χτυπημένος, τον εγκατέλειψαν αβοήθητο και έφυγαν και ούτε καν αργότερα δεν βοήθησαν να εντοπιστεί η σορός».

Στην πολύωρη αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός παραθέτοντας πληθώρα στοιχείων, τόνισε ότι δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Σήφης Βαλυράκης είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας για ένα ασήμαντο γεγονός.

 

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