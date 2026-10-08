Τα 4 δισ. «δώρα» του Ρούμπιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Stryker και το πρόγραμμα – έκπληξη

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφυγε, αφήνοντας πίσω του μία μεγάλη λίστα, που περιλαμβάνει κυρίως πυραύλους και αναβαθμίσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με την Πολεμική Αεροπορία να παίρνει τη μερίδα του λέοντος. Ταυτόχρονα έρχονται, υπό την μορφή παραχώρησης, εκατοντάδες Stryker ενώ υπάρχει κι ένα πρόγραμμα – έκπληξη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στο κείμενο της Κοινής Δήλωσης, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν συμφωνίες ύψους 4 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος Πωλήσεων Στρατιωτικού Υλικού σε Ξένες Χώρες (FMS), προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και για την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Το FMS είναι ο διακρατικός μηχανισμός μέσω του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση οργανώνει προμήθειες αμυντικού υλικού για συμμάχους. Δεν πρόκειται για απευθείας αγορά από τον κατασκευαστή, αλλά για πώληση από κράτος σε κράτος, με επιστολές αποδοχής (LOA) που υπογράφονται κατά περίπτωση.

Στον πυρήνα του οικονομικού και εξοπλιστικού σκέλους βρίσκεται η προμήθεια προηγμένου στρατιωτικού υλικού, οχήματα μάχης, καθώς και κρίσιμα συστήματα υποστήριξης και αναβάθμισης που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Πέρα από τα αμιγώς εξοπλιστικά προγράμματα, ο φετινός Στρατηγικός Διάλογος διεύρυνε τη διμερή συνεργασία σε μια σειρά από πρωτοποριακούς τομείς.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγούσαν διπλωματικοί κύκλοι στο enikos.gr, η προσθήκη αυτή για τα εξοπλιστικά μπήκε στο κείμενο κατόπιν συνεννόησης που έγινε μεταξύ της αντιπροσωπείας που συνόδευε τον Μάρκο Ρούμπιο και του αντίστοιχου κλιμακίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στρατιωτικοί κύκλοι διευκρίνιζαν στο enikos.gr ότι πρόκειται επί τους ουσίας για επικαιροποίηση προγραμμάτων του ΜΠΑΕ (Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών), το επίσημο 12ετές (με προοπτική 20ετίας) πρόγραμμα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για τον σχεδιασμό και την προμήθεια των αμυντικών εξοπλισμών.

Στην λίστα περίοπτη θέση καταλαμβάνει η απόφαση για την αναβάθμιση των 38 επιπλέον F-16 block 50 σε Viper, με τιμή 1,050 δισ. ευρώ. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ κι υπολογίζεται ως το 2030 η Πολεμική Αεροπορία να έχει συνολικά 121 «οχιές του Αιγαίου».

Επιπλέον, αποδεσμεύονται σειρά πυραύλων μακρύ πλήγματος που προορίζονται τόσο για Viper όσο και για τα F-35, που κοστίζουν περίπου 1,2 δισ. Μαζί με αυτά υπάρχει πρόβλεψη για 1,6 δις υποστήριξης τόσο των F-16 block 30 που θα υποστούν και ένα πρόγραμμα αναβάθμισης, όσο και των 11 ελικοπτέρων Aegean hawk S-70B του Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με το πρόγραμμα επέκτασης της υποστήριξης των Romeo αλλά και των Black Hawk που αναμένεται να παραλάβει ο Στρατός.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η υπογραφή Επιστολής Προθέσεων για τη στενή συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, μια συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για κοινές ασκήσεις, εξειδικευμένη εκπαίδευση στην αεράμυνα, καθώς και για συνεργασία σε τομείς αιχμής όπως το Διάστημα και οι κυβερνοεπιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα».

Με αυτή τη συμφωνία, η Ελλάδα θα αποκτήσει περίπου 250 με 300 τεθωρακισμένα 8Χ8 τροχοφόρα Stryker M-1128 με πυροβόλο 105 mm. Θα έρθουν με την μορφή της παραχώρησης από το πλεόνασμα του αμυντικού υλικού των ΗΠΑ και θα διατεθούν για την προστασία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Υπενθυμίζεται ότι με αυτή τη μορφή οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν παραλάβει και 1.200 τεθωρακισμένα Μ1117 Guardian, πάλι από την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι «υπάρχουν συζητήσεις και για μία άλλη παραχώρηση από τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να είναι κάτι αποδεσμεύσιμο προς το παρόν», όπως είπε ανώτερη πηγή στο enikos.gr.