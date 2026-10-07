Το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα: Η ιστορική ομιλία στην Πνύκα, το τετ α τετ με Μητσοτάκη και οι νέες συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ

Η στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ και η μεγάλη σημασία που αποδίδει η Ουάσινγκτον στον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας αναδείχθηκαν από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του Κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία, άλλωστε, αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, εξήραν τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ ως γέφυρας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Κοινή κατανόηση για απειλές, κοινή κατανόηση για το πώς αντιμετωπίζονται»

«Κοινή κατανόηση για απειλές, κοινή κατανόηση για το πώς αντιμετωπίζονται». Αυτή η φράση του Μάρκο Ρούμπιο δείχνει τη σύγκλιση σε πολλά περιφερειακά ζητήματα και μάλιστα σε μια περίοδο γενικής αποσταθεροποίησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μια περίοδος αποσταθεροποίησης κατά την οποία οι αμερικανικές επιδιώξεις φαίνεται να συναντώνται με ελληνικές πρωτοβουλίες και στην ευρύτερη περιοχή, όπου η Ελλάδα προβάλλει ως πάροχος σταθερότητας, αλλά και ως παράγων της ενεργειακής ασφάλειας που διαασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση πηγών.

Αυτό δημιουργεί μια γερή βάση για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται η ασφάλεια και η ενέργεια. Η άμυνα, σε διμερές επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΝΑΤΟ όπου η Ελλάδα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, και η ενέργεια, όπου σημαντικά έργα υπηρετούν αυτό τον σκοπό, της ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Μετά είναι οι καλές σχέσεις της Ελλάδας με την περιοχή, ο ρόλος της στα Βαλκάνια, ο ρόλος μέσω της συμμετοχής της σε μεγάλες ειρηνευτικές επιχειρήσεις και ο ρόλος που έχει παίξει η χώρα για την προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν πλέον αυτοτέλεια και ειδικό στρατηγικό βάρος»

Η Σία Κοσιώνη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου κι αναφερόμενηστην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρας μας, υπογράμμισε ότι, «πρώτα από όλα να κρατήσουμε το πολύ ζεστό κλίμα. Τα χαμόγελα, τις αγκαλιές, πραγματικά το κλίμα ήταν πάρα πολύ θερμό και η εικόνα έχει μια σημασία στη διπλωματία».

«Μετά, το ξέρω ότι είναι διπλωματικό κλισέ, αλλά η αναγνώριση της Ελλάδας από τον Ρούμπιο ως πυλώνας σταθερότητας σε μία περιοχή και σε μία περίοδο που επικρατεί το χάος, δεν πρέπει να το προσπερνάμε έτσι. Πόσο μάλλον που οι Αμερικανοί έχουν συνδέσει ζωτικά τους ενεργειακά συμφέροντα με τη χώρα μας, βλέπε κάθετο διάδρομο στον οποίο έγινε ειδική και εκτενής αναφορά. Αυτό είναι που κάνει και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να έχουν πλέον μια αυτοτέλεια και ειδικό στρατηγικό βάρος και ως εκ τούτου να βλέπουμε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ σε μία αυτοτελή επίσκεψη στην Αθήνα, χωρίς να έπεται ή να προηγείται η Άγκυρα στο πρόγραμμά του», τόνισε στη συνέχεια.

Μετά την επισήμανση από τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την επιλογή της Πνύκας για την ομιλία του, η Σία Κοσιώνη πρόσθεσε, «μια επιλογή με έντονο συμβολισμό, μία ομιλία που λειτουργεί ως πολιτισμική και ιστορική γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδας και ΗΠΑ, και μία ομιλία μέσω της οποίας δίνει και το προσωπικό του πολιτικό στίγμα ο Μάρκο Ρούμπιο, ενδεχομένως με το βλέμμα στην επόμενη προεδρική κούρσα. Όποια κι αν είναι τα κίνητρα, το να έχει μια τέτοια στιγμή τον Παρθενώνα ως φόντο μόνο θετικό είναι θετικό για τη χώρα μας».

«Ο Ρούμπιο είναι εξαιρετικός γνώστης των θεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, είναι καταγεγραμμένος ως φίλος της Ελλάδας και όπως πληροφορήθηκα ενημερώθηκε εκτενώς για τα πάντα: ιδίως για την έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας και τη σύνδεσή της με τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο θέμα του καλωδίου ήταν προσεκτικός. Στήριξε το έργο αλλά αναφέρθηκε και στις ευαίσθητες πτυχές του παραπέμποντας ουσιαστικά σε παρασκηνιακή διπλωματία. Με άλλα λόγια είπε βρείτε τα, μακριά από τα φώτα χωρίς να δεσμεύεται δημόσια για τον δικό της ρόλο στην άρση των εμποδίων. Έστειλε όμως σαφή μηνύματα αναφερόμενος στην στρατιωτική συνεργασία με την Ελλάδα, τα εξοπλιστικά και το ρόλο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν ήδη πάει στη γείτονα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Σία Κοσιώνη.

Ρούμπιο: Σπουδαίος και σταθερός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα – Γεραπετρίτης: Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας σε ενέργεια και άμυνα

Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ συμφώνησαν Ελλάδα και ΗΠΑ, όπως τόνισαν στις κοινές τους δηλώσεις οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Στις δηλώσεις του ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι σε ε συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας και ΗΠΑ αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεών μας και την προώθηση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Πρόσθεσε ακόμα ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει το ένα τέταρτο του αμερικανικού LNG.

Είπε στη συνέχεια πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.

«Μοχλός εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είναι η Ομογένεια, με πάνω από 100.000 Αμερικανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής στη γενέτειρα του κ. Ρούμπιο, ενώ υπάρχουν πλέον πάνω από 100 απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ», τόνισε ο Έλληνας υπουργός και πρόσθεσε: «Συζητήσαμε για τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την κατάσταση στην υποσαχάρια Αφρική, η οποία επηρεάζει και τις μεταναστευτικές ροές. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ζήτημα που ανέδειξε κατά την προεδρία της το 2025».

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ακόμα πως παράλληλα, αποτελεί προτεραιότητα η ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία στη Μέση Ανατολή, καθώς και η καταπολέμηση του παρωχημένου εθνικισμού στα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά τις αμυντικές της δαπάνες πάνω από το καθορισμένο όριο, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε πως είναι πάροχος ασφάλειας, διατηρώντας ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις, όπως η ASPIDES και η ATALANTA, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά με τις αμερικανικές πρωτοβουλίες. Έχει επίσης κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα, όπως το 3+1, το οποίο έχει αναβαθμιστεί σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό, πολυμερές σχήμα, και λόγω της συμβολής του Μάρκο Ρούμπιο.

Αναφερόμενος στην Κύπρο επισήμανε ότι αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαία η επανένωσή της με πυξίδα το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή.

Τέλος ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικώς είπε ότι η σύνδεση Ελλάδας και ΗΠΑ βασίζεται σε κοινές αξίες, στον απόηχο των Επαναστάσεων των δύο χωρών. «Όπως είχε γράψει ο Τόμας Τζέφερσον σε απάντησή του στον Αδαμάντιο Κοραή εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης: “Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά που υποφέρουν οι Έλληνες”», κατέληξε

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι «Ελλάδα και ΗΠΑ διατηρούν μια ιστορική συμμαχία. Η σημασία της υπογραμμίζεται από τις ταραχές στον κόσμο στον οποίο ζούμε στο Ιράν, το Ορμούζ, την Υεμένη και την Ουκρανία. Πρόκειται για μια συμμαχία ιστορικής φύσης με γερά θεμέλια, που αποτελεί πηγή σταθερότητας. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος».

Είπε ακόμα ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπισή τους.

Ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών είπα ακόμα ότι η Ελλάδα είναι ένας στενός εταίρος στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στα τρομοκρατικά θέματα. Λόγω της θέσης της στον χάρτη, είναι εκτεθειμένη σε διαφορετικές απειλές.

«Προχωράμε σε νέο μνημόνιο για την ανταλλαγή πληροφοριών» τόνισε ο κ. Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται, η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, με στόχο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Επίσης, αποτελεί σημαντικό μέλος στη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της Συμμαχίας».

Τέλος ο κ. Ρούμπιο είπε ότι θέλουμε νέους διασυνδετήριους αγωγούς και επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Οι υπουργοί Εξωτερικών, μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών και το FBI, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού».

Ρούμπιο στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισης στην Αμερικανική Πρεσβεία: «Μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας»

Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο παρέστη στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισης και της νέας πτέρυγας της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ που μίλησε για μια ξεχωριστή μέρα τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο ανέβηκε στο βήμα και ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας.

«Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας. Ένα κτίριο που αρμόζει για την ανάπτυξη σχέσεων με έναν από τους βασικούς συμμάχους μας στον κόσμο», είπε.

Κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στους πέντε Αμερικανούς δημόσιους λειτουργούς, που έχουν χάσει τη ζωή τους ως θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων τόνισε ότι «οι πρεσβείες είναι κάτι περισσότερο από απλώς κτίρια, είναι αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις της χώρας μας. Και αποτελούν, σε πολλές περιπτώσεις, την πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε στη χώρα υποδοχής μας. Αλλά πρέπει επίσης να είναι λειτουργικές. Πρέπει να διατηρούν ασφαλές το προσωπικό που βρίσκεται στο εσωτερικό τους και να προστατεύουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συνομιλίες που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Αλλά, από αισθητικής άποψης, όταν αυτό είναι κατάλληλο, θα πρέπει να σχεδιάζονται με έναν μοναδικά αμερικανικό τρόπο. Θα πρέπει να αποπνέουν δύναμη».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι από μάρμαρο, το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Παρθενώνα και «αντανακλά τους πολιτιστικούς μας δεσμούς με την περιοχή και τον σεβασμό μας στην ιστορία της πόλης και την επιρροή της στο δικό μας έθνος και τους θεσμούς μας».

Επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης ανανεώνει αυτή την αναγνώριση των δεσμών σε ένα περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα σπουδαία μνημεία της πόλης.

«Αλλά, φυσικά, μια πρεσβεία είναι απλώς ένα άδειο κτίριο χωρίς τους ανθρώπους της. Η ολοκλήρωση αυτών των εργασιών ανακαίνισης επιτρέπει, επιτέλους, να συγκεντρωθεί και πάλι όλο το προσωπικό της πρεσβείας, το οποίο στεγαζόταν σε άλλες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια των ετών των εργασιών. Πολλοί από εσάς βρίσκεστε εκτός του χώρου εδώ και οκτώ χρόνια και εμείς, όπως και το υπουργείο, σας είμαστε ευγνώμονες για την ευελιξία και την υπομονή σας κατά τη διάρκεια αυτής της παρατεταμένης διαδικασίας. Είμαι πολύ υπερήφανος που, ως υπουργός Εξωτερικών, συμμετέχω στην τελετή και ελπίζω ότι αυτό το κτίριο θα συνεχίσει να ενισχύει τη στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της χώρας υποδοχής μας, της Ελλάδας.

Και όπως ο Παρθενώνας ενέπνευσε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτού του κτιρίου πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, έτσι η ιστορία, τα ευρήματα και τα επιβλητικά ερείπια του αρχαίου πολιτισμού της πόλης μας εμπνέουν να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ την περήφανη δυτική κληρονομιά και τις αξίες μας, καθώς επιτελούμε εδώ το έργο μας», κατέληξε στη σύντομη ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ρούμπιο: «Η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου και απαραίτητος φίλος των ΗΠΑ» – Οι αναφορές σε Αριστοτέλη και Πλάτωνα

Εξαίροντας τον ελληνικό πολιτισμό και τα διδάγματά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο μίλησε από την Πνύκα και χαρακτήρισε την Ελλάδα «υπόδειγμα συμμάχου των ΗΠΑ».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του με φόντο τον Παρθενώνα εξήρε τα διδάγματα του Ελληνικού Πολιτισμού, που εστιάζει στην αρετή και την αριστεία και συνδυασμό με την αυταπάρνηση και την θυσία με σκοπό την αλήθεια. Πρόκειται για «ιδέες που έχουν διατρέξει όλον τον Δυτικό Πολιτισμό και τον Χριστιανισμό», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Σήμερα βρισκόμαστε δυο χιλιάδες χρόνια πριν από την δημιουργία του Παρθενώνα, όμως ο χρόνος έχει τάση να αμβλύνει τις αισθήσεις, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι Αρχαίοι Έλληνες καλούν την μνήμη πίσω μας: Το 480 π.Χ. οι ορδές του Ξέρξη επέλασαν στην Αθήνα και μια χούφτα ανθρώπων κρύφτηκαν στην βραχώδη περιοχή και πολέμησαν και το 450 π.Χ. με το Περικλή έφτιαξαν τον Παρθενώνα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Αναφερόμενος στην ιστορία των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για τους 2,5 αιώνες από την Ανεξαρτησία και υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα και η αρχιτεκτονική της είναι ριζωμένη στις ΗΠΑ». «Εξάλλου, η Φιλαδέλφεια, που ιδρύθηκε το κράτος μας έχει ελληνικό όνομα», σημείωσε. «Η Αθήνα μας έδωσε την Δημοκρατία. Ο Πλάτωνας μας έφτιαξε την θεωρία του κοινωνία και ο Αριστοτέλης την θεωρία για την πολιτική. Αυτοί οι θεσμοί έχουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά που τα βρίσκουμε στην Αθήνα».

Στο ίδιο πνεύμα είπε: «Το να γνωρίσουμε σήμερα τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, σημαίνει ότι γνωρίζουμε την ιστορία μας». «Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια μας την ιστορία γιατί δεν κατέγραφαν μόνον την δική τους ιστορία, αλλά και την ιστορία άλλων λαών και κατέγραφαν με περιέργεια», υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Δεν κληρονομήσαμε μόνον την περιέργεια των Ελλήνων, αλλά και την περιπλάνηση στο άγνωστο και την αναζήτηση νέων θεμελιωδών νόμων», πρόσθεσε και επισήμανε: «Από την ελληνική γραμματεία φτάσαμε στα ευαγγέλια. Και αυτό ξεκίνησε από την αντίληψη για την γνώση και την αναζήτηση σε αρετή και την αριστεία».

Ο ίδιος μίλησε για «αφοσίωση στο έθνος», «όπως έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες», σημείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Εξάλλου, μας έμαθαν ότι η δόξα πληρώνεται με τίμημα. Το έκανε ο Σωκράτης που θυσίασε τη ζωή του για την αλήθεια. Αντίστοιχα, οι 300 των Σπαρτιατών πολέμησαν με αυταπάρνηση τους Πέρσες», σημείωσε.

Κάνοντας αναφορά στο Ισλάμ με αφορμή την 3η τραγική επέτειο από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς πολίτες και τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε: «Οι ήρωές μας είναι πιστοί στο καθήκον και πρόθυμοι να πεθάνουν, αλλά δεν λατρεύουν τον θάνατο, αλλά προτιμούν τον θάνατο, παρά να ατιμάσουν τις Αρχές τους. Ενώ, οι ακραίοι μουλάδες του Ιράν λατρεύουν τον θάνατο και σκορπώντας τον θάνατο μιλούν για ηρωισμό».

Εγκωμιάζοντας την αρετή των αρχαίων Ελλήνων, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι «σήμερα έναν υπερβολικό μέρος της Δύσης έχει χάσει αυτό το ιδεώδες και δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε να νοιώθουμε πως είμαστε σπουδαίοι και ξεχωριστοί». «Ακόμη – ακόμη ντρεπόμαστε να είμαστε αφοσιωμένοι στο έθνος μας και να προστατεύουμε τις πατρίδες, ενώ τις αφήνουμε σε άλλες δυνάμεις», υπογράμμισε.

Σε αυτό το πνεύμα, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε: «Το ερώτημα της επόμενης δεκαετίας είναι εάν η Δύση θα παραμείνει ισχυρή ή θα παρακμάσει». «Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής. Τα εθνικά συμφέροντα υποχώρησαν μόνον μπροστά στους διεθνείς θεσμούς και αφήσαμε την κυριαρχία μας σε άλλους», υπογράμμισε. «Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τις συμμαχίες μας και τα έθνη δεν χρειάζεται να ρίξουν τα σύνορά τους για να υπάρξουμε όλοι μαζί», σημείωσε.

«Αλλά με τον πρόεδρο Τραμπ έχουμε επιλέξει να δράσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά στην παραγωγή, στη βιομηχανία, στην τεχνολογία και θα ξαναστείλουμε τους αστροναύτες μας στο διάστημα», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Γιατί διδασκόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες», πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την νάρκωση στην οποία έχει περιέλθει», επισήμανε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ενώ αναφερόμενος στην χώρα μας εγκωμίασε την στάση της λέγοντας: «Η Ελλάδα βρέθηκε στο μεταίχμιο αυτής της μετατόπισης και υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου».

«Μαζί πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας και μας να ανακαλύψουμε ξανά τις αρετές και το θάρρος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις», κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου

Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός στον διάλογο που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τόνισε πως «οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών» και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου».

Επίσης ανέφερε ότι «η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις», ότι «η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη». Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων.

«Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής», είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και, μεταξύ άλλων, προσέθεσε: «Μια πολύ ισχυρή συνεργασία, συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση».

Η Κοινή Δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο

Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού, αποτυπώνει η Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε μετά τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα, 7 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Των εργασιών προήδρευσαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ομόλογός του των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώνουν τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Αναλυτικά:

Κοινή Δήλωση για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ (Αθήνα, 07.10.2026)

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, προήδρευσαν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και αντάλλαξαν απόψεις επί ευρέος φάσματος διεθνών ζητημάτων. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον σταθερό, διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αξίες και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού Συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Με γνώμονα τις κοινές τους προτεραιότητες, οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, να ενισχύσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσουν τους πολιτιστικούς δεσμούς.

Άμυνα και ασφάλεια

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.

Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Οικονομική και εμπορική συνεργασία

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές.

Με δεδομένη τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Pax Silica, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της υπερνοημοσύνης (Super Intelligence), της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Υπογράμμισαν την περαιτέρω εμβάθυνση των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και της έρευνας υδρογονανθράκων. Τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα και υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

Πολιτιστικοί δεσμοί

Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Επιπλέον, ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP), με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων.

Ρούμπιο – Δένδιας: Ενισχύουμε τη στρατηγική σχέση μας μέσω της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Στη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Ο Nίκος Δένδιας τόνισε ότι η παρουσία της αμερικανικής πλευράς στην Αθήνα «υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει τη στενή στρατηγική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών».

«Η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία των δύο πλευρών, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

«Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να φθάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο όμως και για την εφεδρεία μας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος προς την αμερικανική αντιπροσωπεία και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε τη σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας, των κοινών ασκήσεων και της στενής επικοινωνίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή προσφέρει στην Ελλάδα «μια επιπλέον δυνατότητα» στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τι προβλέπει η Επιστολή Προθέσεων

Η υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent – LOI) για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program – SPP) και τη σύμπραξή της με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συνεργασία Ελλάδας-Φλόριντα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτικοί ελιγμοί, υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, αεράμυνα και αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση καταστροφών, Διάστημα και κυβερνοεπιχειρήσεις.

Παράλληλα, δύναται να περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.

Ως επόμενα βήματα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και λοιπών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Παρουσία ΥΕΘΑ @NikosDendias και Μ. Ρούμπιο στην υπογραφή της LOI για συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Florida

https://t.co/akZdlr6Hp3 Δείτε το βίντεο εδώ: https://t.co/7FWUaTo2df https://t.co/4qIC9k6bSK — Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) October 7, 2026

Νέα συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Στον τομέα του πολιτισμού, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανανέωσαν το Μνημόνιο Κατανόησης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Η συμφωνία υπεγράφη από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Κέιτ Ντόιλ, παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ανανέωση του μνημονίου, επισημαίνοντας ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων αποτελεί πολιτική προτεραιότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις ΗΠΑ.

«Το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης το οποίο αφορά την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Η Ελλάδα έχει θέσει την παράνομη διακίνηση, την πρόληψη και την καταπολέμησή της ως πολιτική της προτεραιότητα όπως και οι ΗΠΑ. Είναι ένα έγκλημα που αφορά την ανθρωπότητα», ανέφερε.

Η ελληνοαμερικανική πολιτιστική συνεργασία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Για το 2027 προγραμματίζεται μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, για το 2028 σχεδιάζεται μεγάλη έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Οι πολιτιστικοί δεσμοί των δύο χωρών δεν υπήρξαν ποτέ ισχυρότεροι. Και με την ανανέωση αυτής της συμφωνίας στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους διακινητές: η Ιστορία της Ελλάδας δεν είναι προς πώληση», δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών

Στον τομέα της ναυτιλίας, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών.

Η συμφωνία διευκολύνει τη ναυτολόγηση και την απασχόληση Ελλήνων και Αμερικανών ναυτικών σε πλοία των δύο χωρών, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών ολοκληρώθηκε με τη συνεδρίαση των ομάδων εργασίας, οι οποίες εξειδίκευσαν τα επόμενα βήματα της διμερούς συνεργασίας στους βασικούς τομείς της κοινής ατζέντας.