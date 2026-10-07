Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη- Ρούμπιο στο Μαξίμου: «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών»

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Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός στον διάλογο που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τόνισε πως «οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών» και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως: «Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου».

Σημείωσε, επίσης, ο πρωθυπουργός ότι «η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις», συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη».

Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Ρούμπιο: Ισχυρός εταίρος η Ελλάδα

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως «σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής» και συμπλήρωσε: «Μια πολύ ισχυρή συνεργασία, συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση».