Το παρασκήνιο του δείπνου Μητσοτάκη- Ρούμπιο με θέα την Ακρόπολη: Οι συνδαιτυμόνες, το ελληνικό μενού και οι χαλαρές στιγμές

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Το δείπνο στο Tudor Hall του ξενοδοχείου King George αποτέλεσε την τελευταία στάση του επίσημου προγράμματος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Λίγο μετά τις 20:15, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου με την αυτοκινητοπομπή του, κατευθυνόμενος προς το ξενοδοχείο. Στον χώρο είχαν στηθεί πέντε ροτόντες, με τους προσκεκλημένους να αποτελούν ένα μείγμα κυβερνητικών στελεχών, διπλωματών, συνεργατών του κ. Ρούμπιο και επιλεγμένων επιχειρηματιών με ισχυρούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος. Κατά την άφιξή του πέρασε από τα τραπέζια, χαιρέτησε και συνομίλησε με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του δείπνου σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε συζητήσεις με πρόσωπα που τον πλησίαζαν.

Η βραδιά κινήθηκε μεταξύ πολιτικών συζητήσεων και πιο χαλαρών στιγμών. Το δείπνο διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, ενώ ο Αμερικανός υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε πιο ανεπίσημο κλίμα με κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η χωροταξία που είχε τη σημασία της

Στο κεντρικό τραπέζι κάθισαν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης.

Σε δεύτερη ροτόντα βρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Antenna Θοδωρής Κυριακού, η εφοπλιστής Μαρία Αγγελικούση και ο ειδικός σύμβουλος για τα ενεργειακά Τζόσουα Βολτς, με ενεργό ρόλο στο project του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του, αποχώρησε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της βραδιάς, προκειμένου να γιορτάσει με τη σύζυγό του.

Σε άλλη ροτόντα κάθισαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος.

Στους υπόλοιπους καλεσμένους περιλαμβάνονταν ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης, καθώς και επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο εφοπλιστής και πρώην πρόεδρος του Propeller Club Κωστής Φραγκούλης και ο CEO της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Οι πολιτικές συζητήσεις, το «δέσιμο» με την ελληνική πλευρά και τα «ελληνικά» του Ρούμπιο

Ιδιαίτερα θερμό ήταν το κλίμα στις επαφές του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Η γνωριμία του Αμερικανού υπουργού με τον Έλληνα πρωθυπουργό κρατά εδώ και χρόνια, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην πιο χαλαρή ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Ανάλογο κλίμα υπήρξε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τη μεταξύ τους οικειότητα να είναι εμφανής. Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο υπουργείο Εξωτερικών νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε, μάλιστα, μεγαλύτερη διάρκεια από την αρχικά προγραμματισμένη.

Κατά την πρόποση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αποκάλυψε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε μάθει ήδη μερικές λέξεις στα ελληνικά, ενώ ο Αμερικανός υπουργός φέρεται να σχολίασε πως αισθάνεται «αρκετά Έλληνας», σαν «ένας από μας».

Ένα μενού με έντονο ελληνικό αποτύπωμα

Το γαστρονομικό μέρος της βραδιάς είχε αναλάβει ο Head Chef των ξενοδοχείων King George και Μεγάλη Βρετανία, Αστέριος Κουστούδης.

Το μενού είχε τα εξής πιάτα:

Πρώτο πιάτο: Φάβα Σαντορίνης με τσάτνεϊ κάπαρης, κονφί ντομάτας και καπνιστό χέλι.

Φάβα Σαντορίνης με τσάτνεϊ κάπαρης, κονφί ντομάτας και καπνιστό χέλι. Δεύτερο πιάτο: Λαχανοντολμάδες γεμιστοί με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο.

Λαχανοντολμάδες γεμιστοί με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο. Κυρίως πιάτο: Σιγομαγειρεμένο μοσχάρι με σάλτσα gravy, πουρέ πατάτας με μαϊντανό και παλαιωμένη γραβιέρα.

Σιγομαγειρεμένο μοσχάρι με σάλτσα gravy, πουρέ πατάτας με μαϊντανό και παλαιωμένη γραβιέρα. Επιδόρπιο: Σου (choux) με αχλάδι, κάρδαμο, παγωτό βανίλια, αμύγδαλα και σάλτσα σοκολάτας.

Στο τραπέζι υπήρχαν επίσης προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο και ελληνικά κρασιά.

Η τελευταία εικόνα από την επίσκεψη

Το δείπνο ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα, αποτελώντας το επιστέγασμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Αμερικανός υπουργός έδειξε να απολαμβάνει την ανεπίσημη ατμόσφαιρα και τις επαφές με τους προσκεκλημένους, χωρίς ωστόσο να βγει στο μπαλκόνι του εστιατορίου για να απολαύσει τη θέα της Ακρόπολης, για λόγους ασφαλείας.