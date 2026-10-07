Το ξεχωριστό δώρο του Κωνσταντίνου Τασούλα στον Μάρκο Ρούμπιο μετά την ομιλία του στην Πνύκα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά την ομιλία του τελευταίου στην Πνύκα. Το δώρο ήταν ο «Επιτάφιος του Περικλέους» σε αγγλική μετάφραση, συνοδευόμενος από ιδιόχειρη αφιέρωση που τόνιζε τις αξίες της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.

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Πολιτική

Δώρο Τασούλα, Ρούμπιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προσέφερε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ένα συμβολικό δώρο.
  • Ο κ. Τασούλας παρέδωσε στον Αμερικανό υπουργό τον «Επιτάφιο του Περικλέους», σε αγγλική μετάφραση, ως ένα διαχρονικό μήνυμα για τις αξίες της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.
  • Πρόκειται για μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, λίγες ώρες μετά την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού και τις κοινές αξίες.

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Ένα συμβολικό δώρο με έντονο ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό προσέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κ. Τασούλας παρέδωσε στον Αμερικανό υπουργό τον «Επιτάφιο του Περικλέους», σε αγγλική μετάφραση και έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής, ως ένα διαχρονικό μήνυμα για τις αξίες της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.

Στο βιβλίο υπήρχε ιδιόχειρη αφιέρωση στα αγγλικά, με τον «Επιτάφιο» να χαρακτηρίζεται ως η μεγαλειώδης ομιλία που ανέδειξε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και εξέφρασε την ουσία του ελληνικού πνεύματος.

Πρόκειται για μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, λίγες ώρες μετά την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη, για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού και τις κοινές αξίες Ελλάδας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

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