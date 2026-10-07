Φίλιππος Καμπούρης: Αναλήψεις εκατομμυρίων ευρώ και πολυτελή βίο διαπίστωσαν οι Αρχές για την υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ – Ερευνάται και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής

Αναλήψεις άνω των 2,2 εκατ. ευρώ, διατραπεζικές μεταφορές που φέρεται να ξεπερνούν το 1,3 εκατ. ευρώ, δηλωθέντα εισοδήματα σημαντικά χαμηλότερα από τις χρηματικές κινήσεις που εξετάζονται και στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης περιλαμβάνονται στα δεδομένα που ερευνούν οι Αρχές για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με φερόμενο αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη. Η έρευνα επεκτείνεται πλέον και σε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή για τον πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί 11 άτομα και η ζημία του ελληνικού Δημοσίου φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης (7/10), ο Φίλιππος Καμπούρης αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων. Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «αθώος» και έκανε λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του.

Σύμφωνα με στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ο Φίλιππος Καμπούρης δεν εμφανίζεται να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε ακριβούς προορισμούς, ενώ διέμενε σε ενοικιαζόμενη κατοικία και χρησιμοποιούσε μισθωμένα πολυτελή αυτοκίνητα.

Για την περίοδο 2021-2025, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε δηλώσει ετήσια εισοδήματα από 5.000 έως 26.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του αναφέρεται εισόδημα που έφτανε έως τις 23.000 ευρώ.

Την ίδια χρονική περίοδο, από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών καταγράφηκαν αναλήψεις μετρητών άνω των 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ εταιρειών φέρεται να ξεπέρασαν το 1,3 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα έχει επεκταθεί στους λογαριασμούς του ζευγαριού και των εταιρειών τους, καθώς και σε επιχειρήσεις που φέρεται να βρίσκονταν στο όνομα αχυρανθρώπων. Σε τραπεζική θυρίδα της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη εντοπίστηκαν, επίσης, 53.440 ευρώ.

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Εντολή για έρευνα σχετικά με ενδεχόμενη φοροδιαφυγή

Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων, η Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε παραγγελία στην αρμόδια ανακρίτρια να εξετάσει εάν προκύπτει και τέλεση του αδικήματος της φοροδιαφυγής για τον Φίλιππο Καμπούρη.

Σύμφωνα με το Mega, στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί εάν υπήρξε απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων, εάν δεν αποδόθηκε ορθά ο ΦΠΑ, καθώς και εάν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία με σκοπό τη λήψη επιστροφής ΦΠΑ.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ των κακουργηματικών κατηγοριών περιλαμβάνονται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρεται ότι για τις συγκεκριμένες πράξεις προβλέπονται πολυετείς ποινές κάθειρξης, οι οποίες μπορεί να φτάσουν έως και τα 20 έτη ανά πράξη.

Η συνολική ζημία που φέρεται να έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα πρόσωπο.

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Οι καλλιτέχνες που εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι δεκάδες γνωστοί τραγουδιστές και ερμηνευτές εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι μέσω εταιρειών που ερευνώνται για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Νότης Μαυρουδής, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, ο Μάκης Καλτσίδης, ο Θάνος Σταυρίδης, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.

Αρκετοί από τους καλλιτέχνες έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν κλήσεις και προς τους υπόλοιπους.

Αλέκος Ζαζόπουλος στον ΑΝΤ1 για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ

Για την υπόθεση του κυκλώματος με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο λαϊκός τραγουδιστής, Αλέκος Ζαζόπουλος.

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος είναι ανάμεσα στους τραγουδιστές που εμφανιζόταν ως ασφαλισμένος από το κύκλωμα. Ο ίδιος ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ότι έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία όλα όσα γνωρίζει για την υπόθεση.

«Με κάλεσαν χθες στη ΓΑΔΑ και νόμιζα ότι πρόκειται για φάρσα. Μου είπαν ότι είναι να καταθέσω για κάτι που έχει να κάνει με ασφαλιστικές εισφορές. Πήγα και κατέθεσα αυτά που ήξερα» ανέφερε αρχικά ο λαϊκός τραγουδιστής.

«Έπεσα από τα σύννεφα με αυτό που ακούω, μου φαίνεται εξωπραγματικό. Ό,τι κάναμε ήταν άψογος, δεν είχαμε θέμα ποτέ» κατέληξε.

Την Κυριακή οι απολογίες

Ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, την υπεράσπιση του προέδρου του ΛΑΟΣ και της συζύγου του ανέλαβε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας.

Ο συνήγορος ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία της απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά οφειλές εταιρειών προς τον ΕΦΚΑ.

«Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή», ανέφερε ο Απόστολος Λύτρας.

Ο δικηγόρος εξήγησε ακόμη ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εντολέα του, σε ορισμένες εταιρείες εργαζόταν ως υπάλληλος, σε άλλες συμμετείχε ως αφανής εταίρος, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα, από την οποία προέκυψαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Αναφερόμενος στην κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι τέτοιες κατηγορίες εξετάζονται και κρίνονται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, σε πολλές περιπτώσεις καταρρίπτονται ενώπιον του δικαστηρίου.

Η καταγγελία της γυναίκας που «ξεσκέπασε»… τον Φίλιππο Καμπούρη

Νέα μαρτυρία για την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, που συνελήφθη την Τρίτη για απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, με τη γυναίκα που… «ξεσκέπασε» το κύκλωμα να δηλώνει ότι εργαζόταν για εκείνον, να προχωρά σε καταγγελίες σχετικά με τους όρους απασχόλησής της, τις αποδοχές της και τον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν εργασιακά και φορολογικά.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ξεκίνησε να εργάζεται το 2021, όταν βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς είχε χωρίσει και μεγάλωνε δύο παιδιά. Όπως αναφέρει, ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο γνώριζε ήδη, της πρότεινε να αναλάβει την αρχισυνταξία ιστοσελίδας έναντι 600 ευρώ.

«Εγώ δεν δούλευα το ’21 και είχα ανάγκη να δουλέψω, οπότε εκείνος, επειδή τον γνώριζα, μου πρότεινε να πάρω την αρχισυνταξία του site με 600 ευρώ, χωρίς επιδόματα, δώρα κ.λπ.», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αποδέχθηκε τους συγκεκριμένους όρους επειδή είχε ανάγκη την εργασία. «Είχα χωρίσει, ήμουν μονογονέας με δύο παιδιά και είχα ανάγκη να δουλέψω, γι’ αυτό και δέχθηκα να δουλέψω σε αυτές τις συνθήκες», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπέγραψε ποτέ σύμβαση εργασίας και ότι η συμφωνία ήταν προφορική. «Δεν υπέγραψα τίποτα, η σύμβαση ήταν προφορική. Με δήλωσε ως εργαζόμενη δίχως να έχω υπογράψει τίποτα», κατήγγειλε.

Τι αναφέρει για τη φορολογική δήλωση

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι εργάστηκε έως το 2024, όταν ο λογιστής της εντόπισε στη φορολογική της δήλωση εισόδημα το οποίο, όπως καταγγέλλει, δεν είχε λάβει. «Όταν είδε ο λογιστής μου τη φορολογική μου δήλωση, φάνηκε ότι έλαβα το ποσό των 19.000 ευρώ», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, επικοινώνησε στη συνέχεια με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον ενημέρωσε για όσα της είχε επισημάνει ο λογιστής. «Μίλησα με τον Καμπούρη και του είπα όσα μου είπε ο λογιστής και εκείνος μου είπε πως ο λογιστής έχει κάνει λάθος», ανέφερε.

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι, όταν άρχισε να διερευνά περαιτέρω την υπόθεση, προέκυψε σύνδεση των χρημάτων με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη. «Όταν άρχισε να γίνεται διερεύνηση των όσων είχαν συμβεί, φάνηκε πως τα λεφτά έφευγαν από τη γυναίκα του Καμπούρη, ο οποίος μου είπε ότι θα μιλήσει μαζί της», ανέφερε.

«Πάθαινα κρίσεις πανικού και έτρεχα στα νοσοκομεία»

Η γυναίκα αναφέρθηκε και στην ψυχολογική πίεση που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο. «Όταν είχε γίνει όλο αυτό, εγώ ήμουν πολύ πιεσμένη. Πάθαινα κρίσεις πανικού και έτρεχα στα νοσοκομεία», είπε.

Όπως κατήγγειλε, τον Ιούνιο ζήτησε τριήμερη άδεια, καθώς ο γαμπρός της είχε υποστεί ατύχημα και είχε μείνει ανάπηρος. «Τον Ιούνιο του ζήτησα άδεια για τρεις μέρες, γιατί ο γαμπρός μου είχε ένα ατύχημα και έμεινε ανάπηρος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, λίγες ημέρες αργότερα ο Φίλιππος Καμπούρης επικοινώνησε μαζί της και της πρότεινε να συνεχίσει να εργάζεται για εκείνον με αμοιβή 300 ευρώ.

Η καταγγελία για τρεις εταιρείες

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι, μαζί με τη δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεσή της, προχώρησε σε περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων που αφορούσαν την εργασιακή της κατάσταση. «Με τη δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεσή μου βρήκαμε ότι με δήλωνε από τρεις άσχετες εταιρείες, τις οποίες δεν γνώριζα και σε καμία δεν είχα υπογράψει σύμβαση», υποστήριξε.

Όπως ανέφερε, το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη δεν εμφανιζόταν στις συγκεκριμένες εταιρείες, ωστόσο υποστηρίζει ότι από την έρευνα που πραγματοποίησαν προέκυψε ότι εκείνος ήταν ο φυσικός εργοδότης της. «Σε αυτές δεν φαίνεται πουθενά ο Φίλιππος, αλλά καταφέραμε να αποδείξουμε ότι φυσικός εργοδότης μου ήταν ο Καμπούρης», ανέφερε.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει πλέον και φορολογικές επιπτώσεις για την ίδια, καθώς, όπως καταγγέλλει, καλείται να καταβάλει φόρο για εισοδήματα τα οποία δεν έλαβε. «Αυτή τη στιγμή καλούμαι να πληρώσω 1.500 ευρώ εφορία για δουλειά που δεν έκανα ποτέ και λεφτά που δεν πήρα ποτέ», ανέφερε στην εκπομπή.

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«Έπαιζε 20 με 30 χιλιάρικα την ημέρα»

Παράλληλα, νέα μαρτυρία για τη δραστηριότητα του Φίλιππου Καμπούρη σε καζίνο παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1. Άνδρας, ο οποίος ανέφερε ότι είχε καθημερινή παρουσία στον χώρο επί 25 χρόνια, υποστήριξε ότι τον συναντούσε εκεί και έκανε λόγο για ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά ποσά που φέρεται να έπαιζε.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο μάρτυρας, ο Φίλιππος Καμπούρης έπαιζε στο καζίνο ήδη από το 2019, ενώ ειδικά το 2021 τα ποσά που διέθετε καθημερινά φέρεται να έφταναν τις 20.000 έως 30.000 ευρώ.

Η μαρτυρία για το περιστατικό στο πριβέ

Ο άνδρας περιέγραψε, επίσης, ένα περιστατικό έντασης που, όπως ανέφερε, είχε σημειωθεί σε πριβέ χώρο του καζίνο. «Απλώς, εγώ είχα καθημερινή επαφή με το καζίνο επί 25 χρόνια και τον έβλεπα το ’19. Η επαφή ήταν ότι μία φορά πήγα να τον κοπανήσω μέσα στο πριβέ, να τον δείρω άσχημα, γιατί είχε γίνει ένα θέμα».

Αναφερόμενος στα ποσά που, κατά τον ισχυρισμό του, έπαιζε ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόσθεσε: «Έπαιζε από το ’19. Το ’21, ιδίως, έπαιζε 20 με 30 χιλιάρικα την ημέρα. Και λέγαμε: “Πού τα βρίσκει τα λεφτά;”. Είχε χάσει χιλιάρικα και μπαίνει μέσα στο πριβέ. Και λέει: “Εδώ έπαιζα εγώ”, ας πούμε. Και καθόταν η γυναίκα μου. Αυτό το μηχανάκι είναι μπροστά στο ταμείο. Είχε να παίξει δύο ώρες και το λέει με ένα ύφος, ας πούμε, προκλητικό. Εγώ ήμουν δίπλα και έπαιζα σε άλλο μηχανάκι μέσα στο πριβέ. Είχα την κάρτα εδώ πέρα, μαύρη κάρτα και τα λοιπά, και είχα κάτι λεφτά μέσα. “Για κοίτα, για χτύπα πάνω”. Τέλος πάντων, άσχετα με αυτό».

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αντέδρασε έντονα όταν άκουσε ότι είχε δοθεί εντολή να γίνει έλεγχος: «Μόλις ακούω “έχω δώσει εντολή επάνω να κοιτάξουν, να ελέγξουν”, νευρίασα και άρχισα τα μπινελίκια. Τα πολύ άσχημα μη στα πω εσένα τώρα. Πολύ χοντρό βρίσιμο και πήγα και να τον κοπανήσω».

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά -11- μέλη, μεταξύ των οποίων τα -2- αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.

Προηγήθηκε πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, από την οποία διακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ο τρόπος δράσης και οι ρόλοι

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από -29- εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», στερούμενες φυσικής έδρας και πραγματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Ακολούθως, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ, παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

2 αρχηγικά μέλη (45 και 47 ετών) και ακόμη -2- άτομα (54 και 57 ετών), επιχειρηματίες, είχαν τη διαχείριση και ευθύνη των πραγματικών και τη διαχείριση των εικονικών εταιρειών,

4 άτομα (39, 43, 53 και 54 ετών), λογιστές, πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ

4 άτομα (57, 59, 63 και 66 ετών), ήταν οι «αχυράνθρωποι» της οργάνωσης, που είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.

Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρειών, όπου αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.

Από τις έως τώρα έρευνες, προέκυψε ότι η συνολική ζημιά του Δημοσίου από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται στα -5.352.556,57- ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών που ξεπερνούν τα -2.000.000- ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-136.237 ευρώ,

-2- αυτοκίνητα,

μοτοσυκλέτα,

πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,

κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

αεροβόλο πιστόλι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.