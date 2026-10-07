Διαταραχές ύπνου: Πώς επηρεάζουν την προτίμησή μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με μελέτη

Το κοινωνικό jetlag, δηλαδή η ασυμφωνία ανάμεσα στο βιολογικό μας ρολόι και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, μπορεί να επηρεάζει περισσότερα από το επίπεδο της κόπωσης. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Sun Yat-Sen εξέτασαν τη σχέση του με το κοινωνικό άγχος και την επιλογή μεταξύ ανθρώπινης και αλγοριθμικής αξιολόγησης, καταλήγοντας σε μια ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ των δύο παραγόντων.

Κοινωνικό jetlag: Τι είναι και πώς επηρεάζει τον οργανισμό

Όταν ο βιολογικός κύκλος ύπνου ενός ανθρώπου αποσυντονίζεται από το καθημερινό του πρόγραμμα, η κόπωση που προκαλείται μπορεί να πυροδοτήσει αισθήματα κοινωνικού άγχους. Για να αποφύγουν την πίεση της ανθρώπινης κριτικής σε αυτήν την αγχώδη κατάσταση, οι άνθρωποι συχνά προτιμούν να αξιολογούνται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Τα ευρήματα αυτά δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Computers in Human Behavior.

Το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί με βάση ένα εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο και την εγρήγορση. Συχνά, οι απαιτήσεις της εργασίας, του σχολείου ή της κοινωνικής ζωής συγκρούονται με αυτόν τον φυσικό ρυθμό. Το κοινωνικό jetlag (social jetlag) εμφανίζεται όταν ο βιολογικός κύκλος ύπνου του ατόμου χάνει τον συγχρονισμό του με αυτούς τους εξωτερικούς χρονικούς περιορισμούς.

Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι όταν κάποιες μέρες, όπως την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, μένουμε ξύπνιοι μέχρι αργά, κοιμόμαστε περισσότερο την Κυριακή και στη συνέχεια αναγκαζόμαστε να ξυπνήσουμε πολύ νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Η σωματική και πνευματική κόπωση που προκύπτει μοιάζει με το αίσθημα της αλλαγής χρονικής ζώνης μετά από ένα μακρινό ταξίδι. Αυτή η χρονική ασυμφωνία, όμως, κάνει κάτι περισσότερο από το να προκαλεί απλώς υπνηλία. Πιο συγκεκριμένα:

Διαταράσσει την συναισθηματική ρύθμιση.

Καθιστά τα άτομα υπερευαίσθητα στον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

Η σύνδεση μεταξύ διαταραχών ύπνου και κοινωνικού άγχους

Οι ερευνητές Xiaoyu Zhou, Yuxuan Chu, Liwei Zhang και Jianping Liang από το Πανεπιστήμιο Sun Yat-Sen θέλησαν να ανακαλύψουν πώς αυτός ο συγκεκριμένος τύπος κόπωσης επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά στην ψηφιακή εποχή.

Η υπόθεσή τους ήταν ότι το κοινωνικό jetlag προκαλεί κοινωνικό άγχος — δηλαδή μια έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο αρνητικής κριτικής ή αξιολόγησης από τους γύρω μας.

Γιατί προτιμούμε την αξιολόγηση από αλγόριθμους AI

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει πλέον όλο και συχνότερα ρόλους αξιολόγησης σε πληθώρα τομέων. Σύμφωνα με αναφορές του κλάδου τις οποίες επικαλούνται οι ερευνητές:

Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών έχει ενσωματώσει αλγοριθμικά εργαλεία στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού.

Πολλές εφαρμογές γνωριμιών (dating apps) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν AI για την αξιολόγηση των προφίλ των χρηστών.

Επειδή αυτοί οι αλγόριθμοι θεωρούνται ευρέως ως συνεπείς και αντικειμενικές μηχανές, η αξιολόγηση από μια τεχνητή νοημοσύνη φαντάζει λιγότερο απειλητική σε σύγκριση με την υποκειμενική κρίση ενός άλλου ανθρώπου.

Η ερευνητική ομάδα υπέθεσε —και επιβεβαίωσε— ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν από κοινωνικό jetlag αναζητούν ενεργά αυτές τις αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις, προκειμένου να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν το άγχος τους.

Κοινωνικό Jetlag και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς το βιολογικό ρολόι επηρεάζει την προτίμησή μας για AI

Για να εξετάσουν αυτή τη θεωρία, οι ερευνητές διεξήγαγαν τέσσερα αλληλένδετα πειράματα. Στην πρώτη μελέτη, συγκέντρωσαν 250 συμμετέχοντες και αξιολόγησαν τον φυσικό τους χρονοτύπο, καθορίζοντας αν ο οργανισμός τους είναι βιολογικά προγραμματισμένος να λειτουργεί ως «πρωινός» ή «βραδινός» τύπος. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία για να συμπληρώσουν μια δεύτερη έρευνα είτε στις 8:00 π.μ. είτε στις 8:00 μ.μ. την επόμενη ημέρα.

Εάν ένας βραδινός τύπος αναγκαζόταν να συμπληρώσει την πρωινή έρευνα, η αναντιστοιχία μεταξύ του βιολογικού του ρολογιού και της απαιτούμενης ώρας λειτούργησε ως τεχνητή πρόκληση κοινωνικού jetlag (social jetlag). Στη δεύτερη έρευνα, οι συμμετέχοντες διάβασαν ένα σενάριο σχετικά με την εγγραφή σε μια εφαρμογή γνωριμιών (dating app). Τους αναφέρθηκε ότι η πλατφόρμα θα αξιολογούσε την ελκυστικότητά τους προκειμένου να τους προτείνει πιθανούς συντρόφους.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν αν επιθυμούσαν η αξιολόγηση αυτή να γίνει από έναν άνθρωπο ή από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι βίωναν κοινωνικό jetlag είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξουν την αξιολόγηση από AI. Αντίθετα, όσοι συμπλήρωσαν την έρευνα σε ώρα που ευθυγραμμιζόταν με το βιολογικό τους ρολόι δεν έδειξαν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ανάμεσα στον άνθρωπο και την AI.

Ο ρόλος του κοινωνικού άγχους στις επιλογές μας

Η δεύτερη μελέτη διερεύνησε τον υποκείμενο ψυχολογικό μηχανισμό μετρώντας τα επίπεδα κοινωνικού άγχους. Η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε 226 συμμετέχοντες και υπολόγισε το πραγματικό κοινωνικό jetlag που βίωναν, συγκρίνοντας το μέσο σημείο του κύκλου ύπνου τους στις εργάσιμες ημέρες σε σχέση με τις ημέρες ξεκούρασης. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες υπέθεσαν ότι είχαν περάσει την πρώτη αξιολόγηση βιογραφικού για μια θέση εργασίας και κλήθηκαν να επιλέξουν αν προτιμούσαν συνέντευξη από έναν άνθρωπο αξιολογητή ή από ένα σύστημα προσλήψεων με τεχνητή νοημοσύνη.

Αφού έκαναν την επιλογή τους, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο να μετρά τα τρέχοντα επίπεδα κοινωνικού άγχους. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τα ευρήματα του πρώτου πειράματος: οι συμμετέχοντες με μεγαλύτερο κοινωνικό jetlag ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν τον ψηφιακό αξιολογητή AI.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν επίσης ότι το κοινωνικό άγχος λειτούργησε ως στατιστική «γέφυρα» μεταξύ των δύο μεταβλητών. Το μεγαλύτερο κοινωνικό jetlag συνδέθηκε με αυξημένο άγχος για την κριτική των άλλων, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στην προτίμηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Αποφυγή της ανθρώπινης κριτικής ή απλή τεμπελιά;

Για την τρίτη μελέτη, η ομάδα ήθελε να βεβαιωθεί ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν πράγματι να αποφύγουν την ανθρώπινη κριτική και δεν ενεργούσαν απλώς από τεμπελιά ή γενική δυσαρέσκεια για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Για τον σκοπό αυτό, συγκέντρωσαν 240 συμμετέχοντες ένα πρωινό Δευτέρας — μια στιγμή που το κοινωνικό jetlag λόγω του Σαββατοκύριακου είναι ιδιαίτερα έντονο. Η δομή ήταν παρόμοια με το σενάριο της εφαρμογής γνωριμιών της πρώτης μελέτης.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι ερευνητές δεν παρείχαν καμία επεξηγηματική πληροφορία για τον τρόπο λειτουργίας των αξιολογητών (AI ή ανθρώπων), εξαναγκάζοντας τους συμμετέχοντες σε μια καθαρά ενστικτώδη επιλογή. Παράλληλα με το κοινωνικό άγχος, οι ερευνητές μέτρησαν την επιθυμία των συμμετεχόντων να αποφύγουν τη διαπροσωπική επαφή, καθώς και το κίνητρό τους να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους αποτελεσματικά.

Για άλλη μια φορά, το κοινωνικό jetlag προέβλεψε μια ισχυρή προτίμηση για τον αξιολογητή AI, με το 80% των συμμετεχόντων να επιλέγει τον αλγόριθμο. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το κοινωνικό άγχος ήταν ο μοναδικός ψυχολογικός παράγοντας πίσω από αυτή την επιλογή. Ούτε η γενική επιθυμία αποφυγής των ανθρώπων ούτε η ανάγκη για αποτελεσματικότητα μπόρεσαν να εξηγήσουν αυτή την προτίμηση προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τελευταία μελέτη εξέτασε εάν αυτή η προτίμηση εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται θεμελιωδώς την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 218 συμμετέχοντες και παρουσίασαν ένα σενάριο που περιλάμβανε μια εφαρμογή εικονικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αξιολογεί τις ενδυματολογικές επιλογές των χρηστών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και έλαβαν διαφορετικές περιγραφές της τεχνολογίας.

Στην πρώτη ομάδα ειπώθηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αξιολογούσε τα σύνολα αντικειμενικά, βάσει τυποποιημένων δεδομένων. Αντίθετα, στη δεύτερη ομάδα ειπώθηκε ότι το AI είχε διδαχθεί υποκειμενικές αισθητικές προτιμήσεις και αξιολογούσε τα ρούχα με συναισθηματικό τρόπο. Όταν το AI παρουσιάστηκε ως ένα αντικειμενικό και αμερόληπτο εργαλείο, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα κοινωνικού jetlag (social jetlag) δήλωσαν μεγαλύτερη πρόθεση να υιοθετήσουν τις αξιολογήσεις του.

Ωστόσο, όταν η τεχνητή νοημοσύνη περιγράφηκε ως υποκειμενική και επιρρεπής σε συναισθηματική προκατάληψη, το φαινόμενο αυτό εξαφανίστηκε. Οι συμμετέχοντες με κοινωνικό jetlag δεν έδειξαν πλέον μεγαλύτερη διάθεση αποδοχής των κρίσεων του AI, γεγονός που υποδηλώνει ότι αναζητούσαν ειδικά μια διαφυγή από την υποκειμενική ανθρώπινη κριτική.

Περιορισμοί της μελέτης και πραγματικές συνθήκες

Παρόλο που τα πειράματα αναδεικνύουν ένα σταθερό μοτίβο συμπεριφοράς, οι ερευνητές επισημαίνουν ορισμένους περιορισμούς στη μελέτη τους:

Αυτοαναφερόμενα στοιχεία: Οι μελέτες βασίστηκαν σε προσωπικές αναφορές για τα προγράμματα ύπνου και σε υποθετικά σενάρια, τα οποία ενδέχεται να μην αποτυπώνουν πλήρως τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε πραγματικές καταστάσεις υψηλού ρίσκου.

Δυναμικές εξουσίας: Οι αξιολογήσεις στην πραγματική ζωή συχνά εμπεριέχουν παραμέτρους ισχύος που ένα ερωτηματολόγιο δεν μπορεί να αναπαράγει πλήρως. Για παράδειγμα, μια συνέντευξη για δουλειά ενέχει οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ένα αγχώδες άτομο σταθμίζει τα οφέλη μιας αλγοριθμικής αξιολόγησης σε σύγκριση με μια ανθρώπινη.

Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την πραγματική συμπεριφορά των χρηστών σε ψηφιακές πλατφόρμες για να διαπιστωθεί εάν το κοινωνικό jetlag μετατοπίζει προβλέψιμα τις επιλογές στον πραγματικό κόσμο.

Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις

Οι ερευνητές θα μπορούσαν επίσης να διερευνήσουν πώς άλλοι παράγοντες —όπως οι βασικές τεχνολογικές γνώσεις ενός ατόμου ή η γενικότερη δυσπιστία προς τους αδιαφανείς αλγόριθμους— αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό άγχος.

Τα τρέχοντα ευρήματα εστιάζουν συγκεκριμένα σε βραχυπρόθεσμες διαταραχές του ύπνου. Αυτό αφήνει περιθώρια για περαιτέρω έρευνα γύρω από το πώς το χρόνιο κοινωνικό jetlag (όπως η κόπωση που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε μόνιμες νυχτερινές βάρδιες) επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων με την πάροδο του χρόνου.

Τα στοιχεία της μελέτης

Η επιστημονική μελέτη με τίτλο «Too tired to be judged by humans: Social jetlag increases preference for AI through social anxiety» («Πολύ κουρασμένοι για να μας κρίνουν άνθρωποι: Το κοινωνικό jetlag αυξάνει την προτίμηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω του κοινωνικού άγχους») πραγματοποιήθηκε από τους ερευνητές Xiaoyu Zhou, Yuxuan Chu, Liwei Zhang και Jianping Liang.