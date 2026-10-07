Κορινθία: Επιχείρηση διάσωσης δύο πεζοπόρων στα Λουτρά Ωραίας Ελένης – Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο ένας

Επιχείρηση της πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας, για τον εντοπισμό και τη διάσωση δύο πεζοπόρων, ηλικίας 42 και 37 ετών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν. Ο 42χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο 37χρονος βρέθηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο

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EKAB- Πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής σε δύο άντρες, ηλικίας 42 και 37 ετών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα «Λουτρά Ωραίας Ελένης» του Κορινθίας.
  • Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να κινητοποιεί έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής σε δύο άντρες, ηλικίας 42 και 37 ετών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα «Λουτρά Ωραίας Ελένης» του Κορινθίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις περίπου 15:30 και κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα από τους πυροσβέστες. Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

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