Γαλλία: Έκλεισε πλατφόρμα που πουλούσε κλεμμένο ερωτικό υλικό 17.000 γυναικών – Ανάμεσά τους και ανήλικες

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Στο κλείσιμο της πλατφόρμας NudeLeaksTeens, μέσω της οποίας πωλούνταν στο διαδίκτυο κλεμμένο προσωπικό και ερωτικό υλικό περισσότερων από 17.000 γυναικών σε όλο τον κόσμο, προχώρησαν οι γαλλικές και αμερικανικές αρχές. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν και ανήλικες, ενώ στη βόρεια Γαλλία συνελήφθησαν δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 25 ετών, τα οποία θεωρούνται οι φερόμενοι διαχειριστές της πλατφόρμας.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η εισαγγελία του Παρισιού, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο γαλλοαμερικανικής δικαστικής συνεργασίας.

Η πλατφόρμα λειτουργούσε μέσω τριών διαφορετικών ιστοσελίδων και προσέφερε προς πώληση «πακέτα» με κλεμμένο προσωπικό υλικό γυναικών διαφόρων εθνικοτήτων.

Υλικό από χακαρισμένους λογαριασμούς, grooming και revenge porn

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το υλικό είχε αποκτηθεί με διαφορετικούς τρόπους, μεταξύ των οποίων παραβίαση λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, grooming ανηλίκων και revenge porn, δηλαδή μη συναινετική δημοσιοποίηση προσωπικών εικόνων ή βίντεο.

Ορισμένα από τα θύματα ήταν ανήλικες. Όπως επισημαίνει το BFMTV, ακόμη και η ονομασία της πλατφόρμας, NudeLeaksTeens, παραπέμπει ευθέως σε διαρροές προσωπικού υλικού εφήβων, καθώς περιλαμβάνει τη λέξη «teens», δηλαδή «έφηβοι».

Κατέγραφαν τα θύματα με το πραγματικό τους όνομα και βαθμό «ομορφιάς»

Ιδιαίτερα σοκαριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανωνόταν η βάση δεδομένων των θυμάτων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, οι χρήστες ενθαρρύνονταν, με αντάλλαγμα ανταμοιβές σε ψηφιακό νόμισμα, να παρέχουν στοιχεία ταυτοποίησης για κάθε γυναίκα.

Κάθε θύμα καταγραφόταν με το πραγματικό του όνομα, ενώ αναφέρονταν επίσης η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, το επάγγελμα και ακόμη και ένας βαθμός «ομορφιάς» με άριστα το 10.

Κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας 700.000 ευρώ

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δύο αδελφών, οι γαλλικές αρχές κατέσχεσαν ψηφιακά νομίσματα συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν Bitcoin, Litecoin, USDT και Ethereum.

Η εισαγγελέας του Παρισιού κάλεσε γυναίκες, στη Γαλλία ή στο εξωτερικό, οι οποίες θεωρούν ότι προσωπικό υλικό τους είχε δημοσιοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, να επικοινωνήσουν με την Εθνική Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος της γαλλικής χωροφυλακής.

Στη Γαλλία, την έρευνα διευθύνει το τμήμα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού, ενώ την επιχειρησιακή διερεύνηση έχει αναλάβει η ειδική μονάδα κυβερνοεγκλήματος της Εθνικής Χωροφυλακής.