Φινλανδία: Πατέρας προσπάθησε να σκοτώσει τον γιο του με διοξείδιο του άνθρακα – Καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια φυλάκιση

Σε επτά χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε στη Φινλανδία, άνδρας, γεννημένος το 1973, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του ανήλικου γιου του. Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ελσίνκι, ο άνδρας άνοιξε φιάλες αργού και διοξειδίου του άνθρακα ενώ βρισκόταν μαζί με το παιδί στο πίσω μέρος αυτοκινήτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πυχτάα κατά τη διάρκεια του περασμένου θερινού ηλιοστασίου. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο άνδρας περνούσε χρόνο με τον ανήλικο γιο του και οι δυο τους πήγαν να κοιμηθούν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν σε σημείο αναστροφής κοντά στη γέφυρα-μουσείο Savukoski.

Ο πατέρας άνοιξε δύο φιάλες αερίου και στη συνέχεια είτε αποκοιμήθηκε είτε έχασε τις αισθήσεις του. Ξύπνησε όταν άκουσε το παιδί να κάνει ήχους και να κάνει εμετό και τότε τηλεφώνησε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Άνοιξε φιάλες αργού και διοξειδίου του άνθρακα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μία φιάλη περιείχε αργό και η άλλη διοξείδιο του άνθρακα.

Η έκθεση σε αργό μπορεί να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου, η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων και θάνατο. Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα μπορεί επίσης να προκαλέσει μείωση του επιπέδου συνείδησης, αναπνευστική ανεπάρκεια και τελικά θάνατο.

Ο άνδρας είχε κατηγορηθεί τον Σεπτέμβριο για απόπειρα δολοφονίας του γιου του. Στο δικαστήριο αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, αλλά παραδέχθηκε τη βαριά σωματική βλάβη, υποστηρίζοντας ότι με τη χρήση των αερίων επιχείρησε να αυτοκτονήσει και ο ίδιος, αναφέρει το Yle.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ελσίνκι τον έκρινε ένοχο για απόπειρα δολοφονίας, παράνομη απειλή και δυσφήμηση και του επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά ετών και έξι μηνών.

Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και μπορεί να προσβληθεί στο Εφετείο.