Ιράν: «Θα κλείσουμε τις παράνομες διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ» – Δηλώνει ότι έχει τον πλήρη έλεγχο

Το Ιράν προειδοποιεί ότι πρόκειται σύντομα να αποκλείσει θαλάσσιες διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ τις οποίες χαρακτηρίζει «παράνομες», εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Σύμβουλος του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε παράλληλα ότι η Τεχεράνη διατηρεί «πλήρη έλεγχο» των Στενών και ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί έως ότου ικανοποιηθούν τα «νόμιμα αιτήματα» του Ιράν.

Ο Μοχαμαντρεζά Νακντί, σύμβουλος του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε την Τετάρτη στο ημιεπίσημο πρακτορείο Fars ότι οι διαδρομές που η Τεχεράνη θεωρεί παράνομες θα κλείσουν σύντομα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ιρανός αξιωματούχος αναφερόταν κυρίως στη νότια θαλάσσια δίοδο που βρίσκεται κοντά στις ακτές του Ομάν.

Ο Νακντί υποστήριξε ότι πρόκειται για «λίγες διαδρομές», οι οποίες δημιουργήθηκαν με ανατινάξεις και παρεμβάσεις σε βραχώδη περάσματα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Καταγγελίες για λαθρεμπόριο πετρελαίου

Κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένες διαδρομές χρησιμοποιούνται από μικρά σκάφη που μεταφέρουν λαθραία πετρέλαιο και στη συνέχεια το παραδίδουν σε δεξαμενόπλοια. Οι δηλώσεις του αμφισβητούν την εικόνα ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο έχουν επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχουν τον πλήρη έλεγχό τους. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί μέχρι να ικανοποιηθούν τα νόμιμα αιτήματα του Ιράν», δήλωσε ο Νακντί.

Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των εξαγωγών

Παρά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, προσωρινά στοιχεία της εταιρείας Kpler δείχνουν σημαντική ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών από την περιοχή.

Ο κινητός μέσος όρος επτά ημερών των εξαγωγών αργού έφθασε στις 18,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ κατά τη διάρκεια 14 ημερών του Σεπτεμβρίου οι όγκοι ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα.

Στα στοιχεία περιλαμβάνεται πετρέλαιο που εξάγεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και από τερματικούς σταθμούς και μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αμφισβητούν την ανάκαμψη

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν επανειλημμένα απορρίψει την εκτίμηση ότι οι θαλάσσιες ροές αργού μέσω των Στενών ανακάμπτουν με τη βοήθεια του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Άλλος σύμβουλος των Φρουρών, ο Ματζίντ Μιραχμαντί, είχε δηλώσει ότι κατά μέσο όρο μόλις 10 πλοία την ημέρα περνούν πλέον από τη θαλάσσια οδό, έναντι περίπου 125 ημερησίως πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρά την αύξηση των πετρελαϊκών ροών τον Σεπτέμβριο, οι επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια και τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθούν, σύμφωνα με το Reuters, να δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι αυξημένες εξαγωγές μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου.